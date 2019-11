Terlecki o anulowanym głosowaniu: rzeczywiście wypadło trochę niezręcznie

Video: tvn24

Budka: przygotowaliśmy wniosek o odwołanie marszałek Sejmu

22.11 | Nie może być tak, że przejdziemy do porządku dziennego nad łamaniem prawa, nad łamaniem zasad parlamentaryzmu - podkreślił Borys Budka, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do nocnego głosowania w Sejmie, które zostało anulowane. Poinformował, że jego ugrupowanie przygotowało wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Dodatkowo Budka zapowiedział też złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

