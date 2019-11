"I jak jest?". "Wyniki mogą być różne". "Anuluję to głosowanie"





Nocne głosowanie w Sejmie nad kandydaturami do nowej KRS wzbudziło kontrowersje. Marszałek Elżbieta Witek anulowała pierwsze z nich ze względu na - jak wyjaśniała - problemy techniczne. Na nagraniu słychać jednak jedną z posłanek, która mówi: "Pani marszałek, trzeba anulować, bo my przegramy". Przedstawiamy szczegółowy przebieg tych głosowań.

W nocy z czwartku na piątek Sejm wybrał czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrani zostali: Marek Ast, Arkadiusz Mularczyk, Bartosz Kownacki i Kazimierz Smoliński. Kandydaci zgłoszeni przez Koalicję Obywatelską i Lewicę nie zdobyli niezbędnej większości. Głosowanie miało burzliwy przebieg.

"Proszę państwa, u kogo nie działa czytnik? Proszę podejść i sprawdzić"

Głosowanie rozpoczyna się około północy. Marszałek przedstawia posłom instrukcję głosowania nad kandydaturami do nowej KRS i otwiera głosowanie. Z sali słychać głos: "Nie działa".

- Proszę państwa, u kogo nie działa czytnik? Proszę podejść i sprawdzić. Czy u kogoś z państwa jeszcze nie działa karta? Proszę państwa, nie może być tak, że u jednych działa, a u innych nie działa - mówi Witek.

- Proszę państwa, u kogo nie działa czytnik? Proszę podejść i sprawdzić. Czy u kogoś z państwa jeszcze nie działa karta? Proszę państwa, nie może być tak, że u jednych działa, a u innych nie działa - mówi Witek.

Problemy zgłasza między innymi Krzysztof Śmiszek (Lewica), podchodzi do specjalistów i przekazuje im swoją kartę. Później sprawdza ją na panelu do głosowania, który znajduje się obok mównicy.

- Proszę państwa, ja widzę, że nowi posłowie mają problemy z głosowaniem w czytniku, ale nie tylko nowi. Nie ma problemów? Nie ma? Jest problem? - pyta marszałek Sejmu.

Na sali podnosi się gwar. Jedni posłowie krzyczą, że "jest problem, nie działa", poseł Borys Budka (KO) mówi, że "my nie mamy [problemu - przyp. red.].

"Pani marszałek, trzeba anulować, bo my przegramy"

Do panelu obok mównicy podchodzi następnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zostaje tam już do końca pierwszego głosowania.

- Proszę państwa, w takim razie, jeżeli nie działają, mogę anulować to głosowanie, powtórzyć - mówi marszałek Witek.

Na sali znowu gwar. Słychać zarówno okrzyki "Nie!", jak i "Tak, anulować".

Następnie na nagraniu padają słowa wypowiedziane przez kobietę. Jak wskazują posłowie opozycji, jest to posłanka PiS Joanna Borowiak. - Pani marszałek, trzeba anulować, bo my przegramy. Za dużo osób po prostu jest. Naprawdę - słychać głos zwracający się do Elżbiety Witek.

Posłowie PiS zaczynają klaskać, Jarosław Kaczyński, który stoi obok mównicy, śmieje się.

Później marszałek Witek mówi: - Jest prośba posłów Platformy Obywatelskiej i tu [wskazuje na klub PiS - przyp. red.], że nie działa i że państwo...

Opozycja skanduje: "Wyniki!".

- Przegłosujemy reasumpcję? - zwraca się Elżbieta Witek do Dariusza Salamończyka z kancelarii Sejmu, który siedział obok niej.

- Nie, nie, nie - odpowiada pracownik sejmowej kancelarii. - To musi być wniosek, to nie można tak. Pani marszałek, ja melduję, że wszyscy posłowie zagłosowali - dodaje.

- I jak jest? - dopytuje marszałek Witek.

- Wszyscy oddali głosy. No wyniki mogą być różne - stwierdza Salamończyk.

- Ja zwołam za chwileczkę w sprawie tamtego głosowania przerwę i konwent seniorów, więc czekam na wniosek 30 posłów chcących dokonać reasumpcji głosowania - zwraca się Witek do posłów.

- Ale potrzeba albo zakończyć... Nie można odłożyć... Trzeba albo podjąć decyzję, że pani anuluje, albo pokazać wyniki i uznać - podkreśla urzędnik kancelarii Sejmu.

"To łamanie zasad parlamentaryzmu"

Marszałek mówi wtedy, że podjęła decyzję o anulowaniu głosowania "na prośbę opozycji". Posłowie opozycji wciąż nawołują do wyświetlenia wyniku tego głosowania. Padają też okrzyki: "Dyktatura".

Z wnioskiem formalnym zgłasza się poseł KO Tomasz Lenz. Elżbieta Witek udziela mu głosu. - Czy zamierzacie w sytuacji, gdy będziecie przegrywali głosowania, blokować ogłaszanie ich wyników? - pyta Lenz. - To łamanie zasad parlamentaryzmu - ocenia.

Następnie głos zabiera Krzysztof Gawkowski (Lewica). Żąda powtórzenia głosowania. Wskazuje też, że zarejestrowana została wypowiedź posłanki Prawa i Sprawiedliwości, że "trzeba anulować, bo my przegramy".

Po wypowiedzi Gawkowskiego marszałek Witek mówi: - Decyzja została podjęta proszę państwa. Proszę sprawdzić, czy karty działają.

Wśród okrzyków posłów marszałek otwiera głosowanie po raz kolejny i przypomina instrukcję oddawania głosu. Następnie do Witek podchodzi poseł Lenz i pyta "na jakiej podstawie zarządziła reasumpcję głosowania, skoro nie zebrano 30 podpisów".

Marszałek odpowiada, że "to nie jest reasumpcja".

"Decyzja marszałka, którą podejmuje po zasięgnięciu opinii"

Głosowanie trwa dwie i pół minuty. Marszałek kilkukrotnie upewnia się, czy wszyscy zagłosowali. Po zamknięciu głosowania wyświetlone zostają wyniki, odczytuje je Witek.

- Proszę państwa, ponieważ był wniosek o reasumpcję tamtego głosowania [tutaj chodzi o głosowanie w sprawie kandydatury Stanisława Piotrowicza do TK, które zostało powtórzone ze względu na problemy posła Michała Szczerby z kartą do głosowania - przyp. red.], zgodnie z regulaminem za chwileczkę ogłoszę krótką przerwę i zwołam Konwent Seniorów, ponieważ jest to decyzja marszałka, którą podejmuje po zasięgnięciu opinii - mówi.

Szczerba zgłaszał wcześniej problemy z czytnikiem podczas głosowania nad kandydaturami do Trybunału Konstytucyjnego. Nie mógł zagłosować w sprawie kandydatury Krystyny Pawłowicz, głosowanie przeprowadzono bez jego udziału.

Poseł poprzez podniesienie karty do góry zgłosił to marszałek Sejmu, która przerwała - a nie anulowała - rozpoczęte już, lecz nie zakończone głosowanie nad kandydaturą Stanisława Piotrowicza.

- Natomiast na pytanie pana posła [Tomasza Lenza - red.], na jakiej podstawie przerwałam to głosowanie [nad kandydaturami do nowej KRS - red.] - dokładnie na takiej samej, na jakiej przerwałam głosowanie, w przypadku kiedy pan poseł Borys Budka [to najprawdopodobniej pomyłka marszałek, chodzi o Michała Szczerbę - red.] zgłosił, że jego karta nie działa - dodaje Witek.

Następnie marszałek ogłasza trzy minuty przerwy i zwołuje Konwent Seniorów.

Przerwa trwa 10 minut. Po jej zakończeniu głos zabiera Witek, informuje, że Konwent Seniorów zajmował się nie głosowaniem w sprawie kandydatur do KRS, a głosowaniem nad kandydaturą Stanisława Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego.

"Żądamy upublicznienia tego nagrania"

- Różnica w liczbie głosów była na tyle duża, że zgodnie z regulaminem Sejmu, który stanowi, że jeżeli były jakieś wątpliwości co do liczby głosów, które mogłyby zaważyć na wyniku głosowania... Tego nie było, w związku z tym nie będzie reasumpcji głosowania - informuje marszałek.

Następnie głos zabiera poseł Gawkowski. Po raz kolejny mówi o nagraniu, na którym padają słowa "trzeba anulować, bo my przegramy". - Żądamy upublicznienia tego nagrania, powtórzenia głosowania i przedstawienia tych wyników - podkreśla.

Kolejny na mównicę wychodzi Borys Budka (KO). Na smartfonie odtwarza nagranie, o którym mówił Gawkowski. - Można robić różne rzeczy, ale to jest upadek Sejmu - mówi poseł.

Po tym wystąpieniu Borysa Budki marszałek Elżbieta Witek informuje, że zostały rozpatrzone wszystkie punkty posiedzenia i zamyka obrady Sejmu.

