"Antysemita, biały nacjonalista". Burmistrz Jersey City o Karczewskim

Ostra odpowiedź burmistrza amerykańskiego miasta Jersey City na słowa marszałka Senatu. "Antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi" - tak Stanisława Karczewskiego określił burmistrz Steven Fulop. To reakcja na słowa marszałka, który jako "skandaliczne" nazwał planowane usunięcie Pomnika Ofiar Katyńskich z jednego z miejskich placów.

O projekcie stworzenia parku naprzeciwko Manhattanu, w miejscu, gdzie teraz stoi Pomnik Ofiar Katyńskich, burmistrz Jersey City poinformował w poniedziałek.

"Przeniesiemy pomnik z Exchange Place i tymczasowo go przechowamy w DPW (Departamencie Prac Publicznych), aby nie został uszkodzony. Podejmujemy prace inżynieryjne przygotowujące teren pod park" - napisał na Twitterze Steven Fulop.



FYI. This is the statue you see when you come out of the PATH. We’ll be moving this statue from Exchange Place + will temporarily store it at DPW so it doesn’t get damaged. We’re doing engineering work as we prepare for repairs to the area + a community space/green park w/seating pic.twitter.com/rrvibl6uhj — Steven Fulop (@StevenFulop) 30 kwietnia 2018

Jak podają lokalne media z Jersey City, grupie, która podejmie się przebudowy Exchange Place, przewodniczy Mike DeMarco, dyrektor generalny firmy Mack-Cali, który w 2016 roku przeznaczył 250 tysięcy dolarów na kampanię Fulopa w wyborach na gubernatora.

DeMarco powiedział portalowi NJ.com, że "wolałby, aby pomnik zniknął z placu na zawsze".

"Ten facet jest żartem"

Rosjanie otworzyli w Katyniu muzeum stosunków rosyjsko-polskich. "Cel jest widoczny" Teoretycznie nowe... czytaj dalej » Marszałek Senatu pytany w poniedziałek w radiowej "Jedynce" o sprawę pomnika, odparł, że "być może będzie [w tej sprawie - przyp. red.] oświadczenie Senatu, być może uchwałę podejmiemy". - Sytuacja naprawdę skandaliczna, bardzo przykra dla nas - ocenił Karczewski. Dodał, że Pomnik Katyński w Jersey City "mówi o naszym heroizmie, o naszych bohaterach, mówi też o tragicznych wydarzeniach".

Burmistrz Steven Fulop, odnosząc się do wypowiedzi marszałka Karczewskiego, napisał w czwartek na Twitterze: "Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną przykrą sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć".



Here is truth to power outside of a monument. All I can say is this guy is a joke. The fact is that a known anti-Semite, white nationalist + holocaust denier like him has zero credibility. The only unpleasant thing is Senator Stanislaw. Period. I’ve always wanted to tell him that https://t.co/xG0MUHiaIJ — Steven Fulop (@StevenFulop) 3 maja 2018

Forum Żydów Polskich: wypowiedź podła

"Niesamowicie ordynarny i skandalicznie ignorancki. Lekko mówiąc. Ten facet to żart" - tak na wpis Fulopa zareagował na Twitterze Marek Magierowski, wiceminister spraw zagranicznych.



Incredibly uncouth and outrageously ignorant. To say the least. This guy is a joke. https://t.co/mlqFgPahL2 — Marek Magierowski (@mmagierowski) 3 maja 2018

Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek też skomentował słowa burmistrza Jersey City. Napisał, że są one "bezpodstawne" i "kategorycznie je potępia".

Z kolei Forum Żydów Polskich określiło wypowiedź Fulopa jako "podłą".

"Burmistrz Jersey City, Steven Fulop, dopuścił się oszczerstwa i obrazy wobec marszałka Senatu RP S. Karczewskiego. W dodatku, bezpodstawnie używając słów 'antysemita, biały nacjonalista, zaprzeczający Holocaustowi', dewaluuje te określenia" - czytamy na Twitterze.

"Zdecydowany protest", "wielki niepokój"

Polonijna Rada Konsultacyjna, która doradza Senatowi RP w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą, w czwartkowym oświadczeniu wyraziła "zdecydowany protest" przeciw planom przeniesienia Pomnika Ofiar Katyńskich.

Głos w sprawie zabrał też Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. We wtorek wydał komunikat, w którym poinformował, że "zapowiedź usunięcia i przeniesienia w inne miejsce Pomnika Katyńskiego z Exchange Place w Jersey City przyjął z wielkim niepokojem". Dodał, że IPN sprzeciwia się temu działaniu.

Zaniepokojenie wyraził też ambasador Piotr Wilczek. W poniedziałek na Twitterze w reakcji na oświadczenie burmistrza przypominał o trwających dekadę wysiłkach społeczności polsko-amerykańskiej, mających na celu wzniesienie monumentu.



My statement regarding the Katyń Memorial in Jersey City, NJ @StevenFulop@PolishEmbassyUS@PLinNewYorkpic.twitter.com/AJTFxZ1boj — Piotr Wilczek (@AmbWilczek) 30 kwietnia 2018