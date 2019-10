Członkowie nie płacą składek. ONZ ma kłopoty finansowe





»

Narody Zjednoczone stoją w obliczu najpoważniejszego w tej dekadzie kryzysu finansowego - oznajmił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Jak stwierdził, może to zakłócić pracę organizacji i zagrozić zapowiadanemu procesowi reform.

Antonio Guterres powiedział we wtorek, że kłopoty finansowe ONZ są spowodowane niewywiązywaniem się przez państwa członkowskie z obowiązku płacenia rocznych składek budżetowych.

- Nasza praca i nasze reformy są zagrożone. (…) Organizacja ryzykuje wyczerpaniem rezerw do końca miesiąca i zaleganiem z płatnościami dla pracowników i dostawców – wskazał.

ONZ: wkrótce zacznie prace komisja konstytucyjna dla Syrii Sekretarz... czytaj dalej » Według rzecznika ONZ Stephane Dujarrica składki uiściło dotychczas 129 z 193 państw członkowskich ONZ, w tym ostatnio Syria. Rzecznik wezwał pozostałych, aby dopełnili pilnie tego obowiązku i dokonali wpłat w całości. Przestrzegał, że w przeciwnym razie może dojść do zakłócenia działalności organizacji na całym świecie.

70 procent kwoty

Na koniec września tego roku przekazano 70 procent kwoty przewidzianej na ten rok, w porównaniu z 78 procentami w minionym roku. Do wpłacenie pozostaje kwota blisko 1,3 mld dolarów.

- Jesteśmy zmuszeni do ustalania priorytetów naszej pracy w zależności od wielkości posiadanej gotówki, co podważa realizację zadań ustalonych przez organy międzyrządowe. Sekretarz generalny oczekuje zatem od państw członkowskich bezzwłocznego rozwiązania problemów strukturalnych leżących u podstaw tegorocznego kryzysu – podkreślił rzecznik ONZ.

Antonio Guterres zwrócił się do rządów o zbadanie i usunięcie podstawowych przyczyn kryzysu. Postulował, by szukali środków mających na celu zapewnienie Narodom Zjednoczonym solidnych podstaw finansowych.

Sekretarz generalny ONZ "oburzony, żąda niezależnego śledztwa" w sprawie nalotu Sekretarz... czytaj dalej » Jak twierdzą źródła ONZ, gdyby od początku roku nie nastąpiło ograniczenie wydatków na całym świecie, niedobór w październiku mógłby wynieść 600 mln dolarów. Brakowałoby funduszy na pokrycie kosztów debaty Zgromadzenia Ogólnego i spotkań na wysokim szczeblu.

Wprowadzenie nadzwyczajnych środków

Sekretarz generalny ONZ wiązał odnotowanie w tym miesiącu najgłębszego deficytu w obecnej dekadzie, z koniecznością pożyczania pieniędzy z rezerw przeznaczonych na operacje pokojowe ONZ. Przestrzegł, że w listopadzie może zabraknąć pieniędzy na wypłacenie wynagrodzeń.

Guterres dodał, że w ubiegłym tygodniu został zmuszony do wprowadzenia nadzwyczajnych środków. Sprecyzował, że nie zostaną prawdopodobnie obsadzone niektóre stanowiska, nastąpią ograniczenia w wydatkach na planowane podróże, może też dojść do odwołania lub odroczenia przewidzianych spotkań. Wpłynęłoby to nie tylko na działania w głównych siedzibach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu i Nairobi, ale także na pracę komisji regionalnych.

Budżet ONZ na rok 2020 ma sięgać, podobnie jak w tym roku, 2,94 mld dolarów. Uwzględnia to okrojenie personelu o prawie 100 stanowisk. - Organizacja stoi w obliczu poważnego kryzysu finansowego. Mówiąc ściślej, poważnego kryzysu płynności. Równanie jest proste: bez gotówki budżet nie może być właściwie wykonany – argumentował Antonio Guterres.