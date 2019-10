Nie ma większości, ale otrzymał misję tworzenia rządu

Dotychczasowy premier Portugalii Antonio Costa otrzymał od prezydenta Marcelo Rebelo de Sousy misję utworzenia nowego rządu. Mniejszościowy gabinet powinien powstać na bazie Partii Socjalistycznej (PS) przy poparciu jednego, bądź więcej ugrupowań radykalnej lewicy.

We wtorek późnym wieczorem prezydent spotkał się w Lizbonie z Antonio Costą, wskazując go jako kandydata na nowego premiera Portugalii. Wcześniej głowa państwa odbyła rozmowy z szefami ugrupowań, które dostały się do parlamentu w efekcie niedzielnych wyborów.



Podczas wieczornego wystąpienia w pałacu prezydenckim w Lizbonie Costa przypomniał, że już w latach 2015-2019 udało mu się zapewnić istnienie mniejszościowego rządu socjalistów przy poparciu Bloku Lewicy (BE) oraz koalicji wyborczej komunistów i Zielonych o nazwie CDU.

Źródło: EPA/MIGUEL A. LOPES/PAP Antonio Costa, dotychczasowy premier, dostał misję utworzenia nowego rządu

- Tym razem pisemne porozumienie PS z tymi ugrupowaniami nie jest konieczne - stwierdził Costa, przypominając, że w 2015 r. został zobowiązany przez ówczesnego prezydenta Anibala Cavaco Silvę do podpisania umowy socjalistów z popierającymi ich mniejszościowy rząd ugrupowaniami radykalnej lewicy: BE i CDU.

Wprawdzie w wyborach do parlamentu w 2015 r. Partia Socjalistyczna przegrała, ale doszła do władzy, gdyż wspólnemu blokowi socjaldemokratów (PSD) i chadeków (CDS-PP) nie udało się zdobyć wotum zaufania dla gabinetu Pedra Passosa Coelho. Po zaledwie miesiącu sprawowania władzy przez swój drugi rząd lider socjaldemokratów podał się do dymisji, a prezydent Cavaco Silva powierzył Coscie misję utworzenia rządu.

Z dotychczasowych deklaracji liderów partyjnych wynika, że ugrupowaniem, które bez wchodzenia do rządu może poprzeć nowy gabinet Costy jest Blok Lewicy, mający w 230-osobowym jednoizbowym parlamencie Portugalii 19 mandatów. Z kolei Partia Socjalistyczna wywalczyła w niedzielę 106 miejsc w izbie.

W rezultacie niedzielnych wyborów do parlamentu weszło jeszcze 77 posłów PSD, 12 z CDU, 5 z CDS-PP, czterech z partii Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN), a także po jednym z ugrupowań Chega, Livre oraz Inicjatywy Liberalnej (IL).