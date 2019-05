"Był to oczywiście test dla Viktora Orbana"

Video: Anna Kowalska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Le Pen wyciąga rękę do Orbana i Kaczyńskiego. Wspólny blok w...

Marine Le Pen wyciąga rękę do Viktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego przy okazji wizyty u flamandzkich separatystów. Partie Orbana i Kaczyńskiego są w osobnych blokach w Parlamencie Europejskim, ale Le Pen twierdzi, że cała grupa powinna trzymać się razem. Jednym z problemów może być stosunek Le Pen do Putina. Czy liderka skrajnej prawicy we Francji nie obawia się, że to poróżni francuskich narodowców i polską prawicę? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

