Applebaum: Polacy nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób Rosjanie próbują działać w Polsce

Polityka Rosji koncentruje się na zniszczeniu Unii. Robią to za pomocą przyjaźni i promowania zarówno skrajnej prawicy, jak i skrajnej lewicy w Europie - oceniła w "Horyzoncie" Anne Applebaum, amerykańska i polska dziennikarka i pisarka, laureatka Nagrody Pulitzera.

Zdaniem Anne Applebaum, rozmiar zbrodni komunistycznych dokonywanych przez Stalina i jego następców nie tylko jest nieznany na Zachodzie, ale także w Polsce.

- W tej chwili wraca temat napięć polsko-ukraińskich. Uważam, że te napięcia są sterowane i inspirowane m.in. przez Rosję. Widzimy, że Rosja ma taką strategię w Europie, żeby skłócić Polskę z Europą, skłócić Polskę z Ukrainą. Próba zniszczenia tego sojuszu jest dla Rosji bardzo ważna - oceniła Applebaum w "Horyzoncie".

Dodała, że dla władz rosyjskich bardzo ważne jest izolowanie Ukrainy, żeby nie miała żadnych sojuszników w Europie. Zauważyła, że o ile wcześniej Polska była najważniejszym sojusznikiem ukraińskim, o tyle od dwóch lat rząd w Warszawie nie wspiera już integracji Ukrainy z Europą.

"Rosja chce zniszczyć Unię Europejską"

Pytana o zamiary Władimira Putina wobec Ukrainy, Applebaum podkreśliła, że należy zrozumieć strategię Rosji wobec Europy. - Koncentrujemy się na wyborach, na momentach napięć, a tak naprawdę Rosja od 10 lat ma stałą strategię, która powoli się realizuje - tłumaczyła.

- Rosja chce zniszczyć Unię Europejską, która stanowi dla niej problem. To jest problem ideologiczny, im nie podobają się ideały rządów prawa, demokracji, otwartości, to rywalizuje też z ich systemem - podkreśliła. Oceniła, że wartości europejskie godzą w rosyjski skorumpowany biznes, który chce realizować swoje interesy w Europie.

- Rosja sama przeciwko każdemu pojedynczemu krajowi - nawet Niemcom - wypada na mocniejszą bądź równą - zauważyła. - W interesie Rosji jest zniszczenie Unii Europejskiej - dodała. - Ich polityka koncentruje się na zniszczeniu Unii. Robią to za pomocą przyjaźni i promowania zarówno skrajnej prawicy, jak i skrajnej lewicy w Europie - oceniła.

"Izolować Polskę"

Tłumaczyła, że rosyjskie władze "mają otwarty pakt z Marine Le Pen ze skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, któremu przekazywali otwarcie pieniądze na kampanie wyborcze. Mają również sojusz z Partią Wolności w Austrii. W rządzie włoskim znajdzie się teraz Liga Północna, która jest skrajnie prawicowa, rasistowska i proputinowska". Applebaum zwróciła także uwagę, że Putin wspiera wszelkiego rodzaju europejskie ruchy separatystyczne, np. w Szkocji.

- Boję się, że Polacy nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób Rosjanie będą próbować lub próbują już działać w Polsce. Szukają ruchów skrajnie prawicowych, używają propagandy antyeuropejskiej, antyukraińskiej czy antyniemieckiej, aby izolować Polskę. To dla nich jest bardzo ważne. Nie trzeba szukać daleko, żeby znaleźć przykłady. Rosjanie mówią o tym otwarcie - podkreśliła.

Anne Applebaum

Z Polską związana jest od 30 lat. Gdy przyjechała do Warszawy w 1988 roku, miała 24 lata i była świeżo po studiach na Uniwersytecie Yale, London School of Economics oraz Uniwersytecie Oksfordzkim. Do szarej wówczas Warszawy przyjechała jako korespondentka "The Economist", później pisała także dla "The Independent". Relacjonowała upadek żelaznej kurtyny.

W 1992 roku poślubiła Radosława Sikorskiego, a w 2013 roku przyjęła polskie obywatelstwo. Obecnie jest wykładowcą London School of Economics i publicystką "The Washington Post".

Jako pisarka zadebiutowała w 1994 roku książką "Between East and West", która przyniosła jej pierwsze nagrody. 10 lat później uhonorowana została Nagrodą Pulitzera za przejmujący "Gułag", w którym opisała system sowieckich obozów pracy przymusowej. Był to bardzo szczegółowy obraz stalinowskiej machiny terroru. Do historii czasów Stalina wróciła w swojej najnowszej książce "Czerwony głód", w której sięga po temat ludobójstwa na Ukrainie w latach 20. i 30. ubiegłego wieku.