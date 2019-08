Anna Maria Anders zrezygnowała z mandatu senatora. Ma zostać ambasadorem

Anna Maria Anders poinformowała w poniedziałek, że zrezygnowała z mandatu senatora. Ma zostać ambasadorem Polski we Włoszech.

O rezygnacji z mandatu senatora Anna Maria Anders poinformowała na Twitterze. "Panu marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu i Senatowi dziękuję za współpracę" - napisała.



Dzisiaj zrezygnowałam z mandatu Senatora RP. Panu Marszałkowi @StKarczewski i @PolskiSenat dziękuje za współpracę. pic.twitter.com/wtCKtVJKU8 — Anna Maria Anders (@Anna_M_Anders) August 26, 2019





"Moją nominację na ambasadora RP we Włoszech potwierdził dzisiaj rząd włoski" Anna Maria... czytaj dalej » W czerwcu sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę senator Anders na ambasadora we Włoszech i San Marino.



Przedstawiając wówczas swoje plany związane z objęciem placówki we Włoszech, Anders powiedziała, że chciałaby doprowadzić jesienią do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Włoch Giuseppem Contem i pracować nad największą liczbą spotkań bilateralnych między przedstawicielami obu krajów.



Wśród planów Anders jest też wzmocnienie opieki nad cmentarzami żołnierzy polskich we Włoszech, m.in. tym na Monte Cassino, na którym spoczywa jej ojciec gen. Władysław Anders i jego podkomendni, żołnierze 2 Korpusu Polskiego, który brał udział w wyzwalaniu Włoch podczas II wojny światowej.

Jako kolejny ze swych celów Anders wskazała integrację organizacji polonijnych działających w tym kraju.



Zadeklarowała też, że drzwi ambasady będą zawsze otwarte dla polskich przedsiębiorców i będą oni wspierani, głównie w dziedzinie promocji.

Anders zapowiedziała też, że w San Marino (państwie stanowiącym enklawę na obszarze Włoch) chciałaby utworzyć konsulat honorowy oraz wykonać audyt możliwości zintensyfikowania współpracy gospodarczej z tym państwem.