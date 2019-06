Sejmowa komisja pozytywnie o kandydaturze Anders na ambasadora





Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała we wtorek kandydatury senator Anny Marii Anders na ambasadora we Włoszech i San Marino oraz dyrektor departamentu polityki europejskiej MSZ Anny Sochańskiej na ambasadora w Irlandii.

Anders obecnie jest senatorem PiS i pełnomocnikiem premiera do spraw dialogu międzynarodowego. Przedstawiając na posiedzeniu sejmowej komisji swoje plany związane z objęciem placówki we Włoszech Anders powiedziała, że chciałaby doprowadzić jesienią do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Włoch Giuseppe Contem i pracować nad największą liczbą spotkań bilateralnych między przedstawicielami obu krajów.

Wśród planów Anders jest też m.in. wzmocnienie opiekę nad cmentarzami żołnierzy polskich we Włoszech, m.in. spoczywających tam podkomendnych jej ojca gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu Polskiego, który brał udział w wyzwalaniu Włoch podczas II wojny światowej. Jako kolejny ze swych celów kandydatka na ambasadora we Włoszech wskazała integrację organizacji polonijnych działających w tym kraju.



Anders zapewniła ponadto, że drzwi ambasady będą zawsze otwarte dla polskich przedsiębiorców i będą oni wspierani, głównie w dziedzinie promocji przez placówkę. Zapowiedziała również, że w San Marino chciałby utworzyć konsulat honorowy oraz wykonać audyt możliwości zintensyfikowania współpracy gospodarczej z tym państwem.



Kandydatka na ambasadora zaznaczyła, że wiele lat mieszkała w Rzymie, zna doskonale język i ma we Włoszech liczne prywatne kontakty, które będą jej pomagały w wykonywaniu misji na placówce.

Kandydatka do Irlandii

Posłowie pozytywnie zaopiniowali też kandydatkę na ambasadora w Irlandii Annę Sochańską. Obecnie jest ona dyrektorem departamentu polityki europejskiej w MSZ.



Przedstawiając swoje plany na placówce powiedziała, że chce zwiększyć liczbę wizyt dwustronnych - również na najwyższym szczeblu, ale też na poziomie ekspertów i dyplomacji parlamentarnej. Wśród tematów, które Sochańska uznała za wiodące są m.in.: najtrudniejsza dla Irlandczyków sprawa, czyli brexit, negocjacje przyszłego wieloletniego budżetu UE, pomoc rozwojowa i współpraca diaspor.

- Nie interesuje mnie statyczne ambasadorowanie, (...) zamierzam odwiedzać różne miasta i regiony - zapowiedziała. Według niej główna osią współpracy obu krajów jest edukacja - w Irlandii wśród Polonii działa aż 57 polskich szkół - 52 weekendowe i 5 punktów konsultacyjnych, w których uczy się 6,5 tys. dzieci. Zapewniała, że będzie wsparcie dla działań Polonii w Irlandii.



Jako ambasador Sochańska chce też w wspierać handlowe i gospodarcze kontakty pomiędzy obu krajami. Zadeklarowała też starania na rzecz przełamania stereotypu Polski jako kraju imigracji, a także będzie m.in. chciała wspierać podróże studyjne do Irlandii.



Sochańska zaznaczyła również, że jeśli zostanie skierowana do tego kraju, to będzie pierwszą kobietą - ambasadorem Polski w Irlandii.