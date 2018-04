11.04 | Jak można być pełnomocnikiem premiera do spraw dialogu międzynarodowego siedząc przy biurku? - pytała Anna Maria Anders pytana o przeszło półmilionowe koszty jej podróży służbowych do Stanów Zjednoczonych. Senator skrytykowała zarzuty, jakoby latała za publiczne pieniądze w celach prywatnych.

