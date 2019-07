Kanclerz Niemiec znów nie mogła opanować drżenia ciała. "Nie należy się martwić"

Kanclerz Niemiec Angela Merkel po środowym, kolejnym już ataku drgawek uspokajała, że czuje się dobrze i jest zdolna do pracy. Była to już trzecia taka sytuacja w ciągu ostatniego miesiąca.

Angela Merkel spotkała się w środę z fińskim szefem rządu w Berlinie. Podczas oficjalnego powitania polityka widać było, jak kanclerz nie może powstrzymać drżenia ciała. Kiedy po odsłuchaniu hymnów państwowych ruszyła jednak z gościem z miejsca, zrobiła to bez problemu.

- Czuję się dobrze. Nie należy się martwić - powiedziała Merkel podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Finlandii Anttim Rinnem. Zapewniła też, że jest zdolna do pracy. Uśmiechała się przy tym i mówiła płynnie.

Problemy kanclerz

Problemy Merkel na spotkaniu z prezydentem. Kanclerz znów drgały ręce Na nagraniu z... czytaj dalej » Tym razem drgawki nie były tak silne jak w dwóch poprzednich przypadkach, które miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca.

18 czerwca Angela Merkel miała podobne problemy, przyjmując prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Na zorganizowanej około godziny później konferencji prasowej kanclerz Niemiec z uśmiechem wyjaśniła, że zdążyła od tego czasu wypić trzy szklanki wody. - Najwyraźniej tego potrzebowałam i czuję się już bardzo dobrze - zapewniła wówczas.

27 czerwca podczas zaprzysiężenia nowej minister sprawiedliwości Christine Lambrecht w siedzibie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera próbowała opanować silne drżenie dłoni. Niedyspozycja trwała prawie dwie minuty.

W rozmowie z Reutersem pragnący zachować anonimowość urzędnik wyjaśniał, że to "pamięć o wydarzeniu z poprzedniego tygodnia [18 czerwca - red.] miała wpływ na to, co stało się dzisiaj".

- To był proces napędzany psychologicznie. Nie ma się o co martwić - uspokajał.

Niemcy zaniepokojeni

Merkel ma 64 lata, na czele niemieckiego rządu stoi od 2005 roku. W przeszłości nie miała znacznych problemów ze zdrowiem.

Tak regularne przypadki niedyspozycji kanclerz wywołują zaniepokojenie Niemców i pytania o stan jej zdrowia. Sama Merkel przekonywała dotychczas, że wynikało to z odwodnienia i upałów. Taka wersja wydawała się wiarygodna jeśli chodzi o spotkania z Zełenskim i w siedzibie Steinmeiera, kiedy w Berlinie było wyjątkowo gorąco. W środę w stolicy Niemiec jest jednak chłodno i raczej pochmurnie.

W 2018 roku kanclerz zapowiedziała, że ta kadencja, kończąca się w 2021 roku, będzie jej ostatnią. Jesienią oddała przywództwo w partii.

