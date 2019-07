Dzień wcześniej kanclerz Niemiec dostała drgawek, tym razem słuchała hymnów na siedząco

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wysłuchała na siedząco hymnów państwowych podczas uroczystości powitania w Berlinie premier Danii Mette Frederiksen. Przed rozpoczęciem czwartkowej ceremonii specjalnie postawiono dwa krzesła dla szefowych rządów.

Kanclerz Niemiec znów nie mogła opanować drżenia ciała. "Nie należy się martwić" Niemiecka... czytaj dalej » W trakcie uroczystości przed urzędem kanclerskim Merkel nie wykazywała żadnych oznak złego stanu zdrowia - odnotowują media.



Zauważają zarazem, że wysłuchanie hymnów na siedząco to wyjątkowa sytuacja. Przed uroczystością specjalnie dla obu szefowych rządów ustawiono dwa krzesła. Podczas uroczystości premier Danii usiadła obok Merkel.

"Działam w odpowiedni sposób, zgodny ze stanem mojego zdrowia"

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Danii Merkel była pytana o stan swojego zdrowia. Nie wyjaśniła jednak, czy przeszła badania medyczne. Nie zdradziła też, czy siedzenie na krześle zalecili jej lekarze.

- Możecie państwo zauważyć, że - po pierwsze - jestem świadoma odpowiedzialności związanej z moim urzędem, dlatego też działam w odpowiedni sposób, zgodny ze stanem mojego zdrowia - podkreśliła. Dodała, że w jej "osobistym interesie" jest zachowanie zdrowia i zapewniała, że o nie dba.

Pytana, czy 65. urodziny, które obchodzić będzie w przyszłym tygodniu, mają dla niej znaczenie, stwierdziła, że nie aż takie jak 60. bądź 70., "są po środku". - Cóż, znaczy to tylko tyle, że człowiek nie staje się młodszy, ale chyba bardziej doświadczony. Wszystko ma swoje dobre strony - podkreśliła.

Premier Danii opisała szefową niemieckiego rządu jako "tak samo silną i kompetentną" jak zawsze.

Atak drgawek

W środę Merkel doznała kolejnego w ostatnim czasie ataku drgawek. Doszło do niego podczas spotkania kanclerz Niemiec z premierem Finlandii Antti Rinnem w Berlinie. Szefowa rządu zapewniła po nim, że czuje się dobrze i jest zdolna do pracy. Uśmiechała się przy tym i mówiła płynnie.



Tym razem drgawki nie były tak silne jak w dwóch poprzednich przypadkach, które miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca. Do podobnych sytuacji doszło 18 czerwca, kiedy Merkel witała w Berlinie nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a także 27 czerwca w zamku Bellevue, siedzibie prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera, na uroczystości zaprzysiężenia nowej minister sprawiedliwości Christine Lambrecht.



Merkel tłumaczyła, że atak miał podłoże psychiczne i wynikał z tego, że jeszcze nie do końca "przepracowała" pierwszy napad.

Niemcy się martwią

Tak regularne przypadki niedyspozycji kanclerz wywołują zaniepokojenie Niemców i pytania o stan jej zdrowia. Sama Merkel przekonywała dotychczas, że pierwsza sytuacja była spowodowana odwodnieniem i upałami.

Taka wersja wydawała się rzeczywiście wiarygodna, jeśli chodzi o spotkania z Zełenskim i w siedzibie Steinmeiera, kiedy w Berlinie było wyjątkowo gorąco. W środę w stolicy Niemiec było jednak chłodno i do wczesnego popołudnia raczej pochmurnie.

Źródło: EPA/CLEMENS BILAN Kanclerz Merkel wysłuchała hymnów na siedząco