Kanclerz Niemiec przyznaje: odrzucenie kandydatury Szydło nietypowe

Foto: Jakub Porzycki/Agencja Gazeta Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

""Klęskę poniosła koncepcja, że szef Komisji Europejskiej...

- Ta decyzja pozwoliła objąć urząd osobie, która jest do tego urzędu bardzo dobrze przygotowana - mówił w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS Andrzej Byrt, były ambasador Polski w Niemczech i Francji, komentując wybór Ursuli von der Leyen na urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej. We wtorek Parlament Europejski zatwierdził ją na tym stanowisku. - Najważniejszy proces, który zaszedł, to klęskę poniosła ta koncepcja, że szef Komisji Europejskiej jest emanacją Parlamentu Europejskiego - ocenił drugi gość programu, politolog Paweł Kowal, były wiceszef MSZ. - W rzeczywistości o tym, kto zostanie szefem Komisji Europejskiej, zdecydowały państwa - zauważył.

»