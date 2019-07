Macron i Merkel zapraszają Johnsona

Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała w piątek przez telefon z nowym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Zaprosiła go do złożenia wizyty w Berlinie. Do Francji nowego brytyjskiego premiera zaprosił prezydent Emmanuel Macron.

"Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała przez telefon z nowo mianowanym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Złożyła mu gratulacje z okazji objęcia nowego urzędu oraz życzyła mu szczęścia w wypełnianiu tego odpowiedzialnego zadania" - czytamy w komunikacie biura prasowego kanclerz.

"Tematami rozmowy były przede wszystkim wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiego oraz dwustronne relacje. Kanclerz zaprosiła premiera do szybkiej, pierwszej wizyty w Berlinie" - podkreślono.



Dodano, że "premier to zaproszenie przyjął".



Kanzlerin #Merkel hat heute mit dem neuen britischen Premierminister Boris #Johnson telefoniert und mit ihm über den #Brexit und die bilateralen Beziehungen gesprochen. Die Kanzlerin hat den Premierminister zu einem baldigen ersten Besuch nach Berlin eingeladen. @10DowningStreetpic.twitter.com/HJv6wS7frk — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) July 26, 2019

Premier "powtórzył przesłanie, które przekazał wczoraj (w czwartek - red.) w Izbie Gmin: parlament odrzucił porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej trzykrotnie i Zjednoczone Królestwo musi się przygotować na alternatywę, czyli opuszczenie Unii bez umowy 31 października" - poinformował rzecznik prasowy brytyjskiego premiera.



Szef rządu "powiedział, że jedynym rozwiązaniem, które pozwoli zrobić nam postęp w sprawie porozumienia, jest zniesienie backstopu" - przekazał rzecznik Johnsona, odnosząc się do mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej. Rzecznik nowego premiera dodał, że premier i kanclerz zgodzili się pozostać w kontakcie.

Macron zaprosił Johnsona do Francji

Do złożenia wizyty we Francji "w ciągu najbliższych kilku tygodni" zaprosił nowego premiera Wielkiej Brytanii prezydent Francji Emmanuel Macron - poinformował Pałac Elizejski, cytowany w piątek przez AFP. Rozmowa telefoniczna w tej sprawie odbyła się w czwartek.

Francuski przywódca "pogratulował panu Johnsonowi mianowania" na urząd oraz "z zadowoleniem przyjął jego (ofertę - red.) współpracy w sprawach dwustronnych, europejskich i międzynarodowych" - przekazano.

Politycy uzgodnili, że w nadchodzących tygodniach omówią kwestie związane z brexitem "zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej".



Johnson spodziewany jest we Francji w przyszłym miesiącu - ma wziąć udział w szczycie G7, który odbędzie się 24-26 sierpnia w Biarritz na południowym zachodzie kraju.

Również w piątek sekretarz stanu ds. europejskich Amelie de Montchalin oświadczyła, że Francja jest gotowa współpracować z nowym szefem rządu Wielkiej Brytanii w sprawie dalszych relacji Londynu z Unią Europejską.

Zaznaczyła jednak, że wynegocjowane przez Londyn i Brukselę porozumienie o brexicie to najlepszy sposób, by zapewnić uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty oraz, że obecnie należy koncentrować się na zdefiniowaniu warunków przyszłych dwustronnych relacji.

Nowy brytyjski premier

Boris Johnson odebrał w środę z rąk królowej Elżbiety II formalną nominację na stanowisko premiera i obsadził najważniejsze stanowiska w swoim gabinecie. Kluczowe resorty objęli w nim eurosceptycy i zwolennicy twardszego wariantu wyjścia kraju z Unii Europejskiej.

W czwartek Johnson oświadczył, że umowa z UE w sprawie brexitu, którą wynegocjowała jego poprzedniczka Theresa May, jest "nie do przyjęcia dla tego parlamentu i kraju". Wezwał do usunięcia z porozumienia mechanizmu awaryjnego w sprawie Irlandii Północnej. Dodał, że jest gotów zdecydować się na brexit bez umowy. Jego stanowisko wobec dialogu z Unią Europejską skrytykowali m.in. urzędujący przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz główny negocjator Komisji Europejskiej ds. brexitu Michel Barnier.

