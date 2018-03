Foto: Twitter/@aannggeellll Video: Daniel Nowak / vine.co/twitte.com/facebook.com/instagram.com/popsci.com/TVN24

Aktorka, modelka, "cyborg z bionicznym ramieniem". Poznajcie...

02.07 | 02.07 | Angel Giuffria to młoda aktorka i modelka, która mówi o sobie: jestem cyborgiem. Dziewczyna urodziła się bez ręki i jest prawdopodobnie najmłodszą osobą, która nosiła protezę. Miała wtedy 4 miesiące i 10 dni. Angel jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Twitterze, Facebooku i Vine opowiada, jak wygląda życie dziewczyny bez ręki. Teraz, dzięki rozwojowi technologii, przed aktorką otwierają się nowe możliwości. Zaawansowanie technologicznie bioniczne protezy, odbierające impulsy z mięśni, pozwalają na precyzyjne odczytanie polecenia. I do tego wyglądają niesamowicie. Dlatego Angel, która wcześniej na przesłuchania do filmów chodziła z protezą jak najbardziej przypominającą normalną rękę, teraz chwali się bionicznym ramieniem. A to okazuje się jej atutem. Zamieszczony w serwisie Vine krótki filmik pokazujący możliwości protezy, pomógł Angel w zdobyciu roli w nowym filmie Bena Afflecka "The Accountant". Dziewczyna została też twarzą jednej z firm produkujących zaawansowane technologicznie protezy.

»