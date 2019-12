Andrzej Duda o sądach: stary układ trzyma się bardzo mocno

Video: tvn24

Kosiniak-Kamysz o debacie kandydatów w prawyborach PO

07.12 | Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że sobotnie spotkanie uczestników prawyborów w PO "to jest debata wewnętrzna". - Rozumiem, że próbuje się z tego zrobić wydarzenie polityczne, ale to jest wewnętrzny sposób na wyłonienie kandydata. Nie byli przygotowani do wyborów prezydenckich, nie chcieli innowacyjnego sposobu podejścia, czyli szerszej debaty z innymi kandydatami. My nie musimy debatować między sobą, my rozmawiamy z Polakami - to jest zasadnicza różnica pomiędzy nami a PO - powiedział.

