"Sobie i Polsce życzę, żebyście państwo wrócili". Prezydent spotkał się z australijską Polonią

Są dwa powody mojej wizyty w Australii - powiedział w sobotę w Melbourne prezydent Andrzej Duda. Wskazał na chęć spotkania z rodakami w krajach, gdzie są ich większe skupiska oraz ambicje, by rozwijać międzynarodową współpracę Polski - głównie gospodarczą.

Mamy wielkie ambicje, żeby rozwijać naszą współpracę międzynarodową, przede wszystkim gospodarczą. Chcemy namawiać polskich przedsiębiorców do inwestowania poza granicami i zapraszać aktywnie inwestorów spoza granic prezydent Andrzej Duda

- Moim wielkim marzeniem było w roku 100-lecia odzyskania niepodległości spotkać się z moimi rodakami tam, gdzie są ich większe skupiska we wszystkich zakątkach świata - mówił prezydent podczas sobotniego spotkania w Melbourne z gubernator stanu Wiktoria Lindą Dessau z okazji stulecia polskiej niepodległości.



Przypomniał, że w maju przebywał z wizytą w Chicago, gdzie mieszka blisko milion Polaków, a teraz odwiedza Melbourne, Canberrę i Sydney.

Prezydent o "wielkich ambicjach"

Duda wskazał również drugi powód swojej wizyty w Australii "związany z dynamicznym rozwojem Polski". - Mamy wielkie ambicje, żeby rozwijać naszą współpracę międzynarodową, przede wszystkim gospodarczą. Chcemy namawiać polskich przedsiębiorców do inwestowania poza granicami i zapraszać aktywnie inwestorów spoza granic - podkreślił.

Pierwsza taka wizyta. Prezydent leci do Australii i Nowej Zelandii Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Zaznaczył też, że oficjalna wizyta prezydenta Polski odbywa się w Australii po raz pierwszy. - Uważam i uważamy, mówię o moich koleżankach i kolegach z polskiego rządu, że jest już czas na to, żebyśmy realizowali ekspansję gospodarczą i polityczną na cały świat. Nie musimy się ograniczać do Europy - mówił Duda.



Prezydent podkreślił, że jest pierwszym prezydentem kraju UE, który przyjeżdża do Australii tuż po rozpoczęciu negocjacji umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Australią.



- Dlatego właśnie spotkam się z przedsiębiorcami australijskimi, którzy inwestują w Polsce i chcą inwestować w Polsce. Dlatego wezmę udział w polsko-australijskim forum energetycznym i dlatego będę uczestniczył w otwarciu przedstawicielstwa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sydney - wyjaśnił prezydent Duda.

Źródło: PAP/ / Jakub Szymczuk Andrzej Duda z małżonką podczas spotkania z przedstawicielami polonii w Melbourne

"Polska rozwija się dynamicznie, goni Europę Zachodnią"

Duda zaznaczył, że Polska chce być obecna w Australii nie tylko poprzez Polonię, ale także "poprzez aktywną obecność polskiego państwa" w tym kraju. - Polska rozwija się dynamicznie, goni Europę Zachodnią i świat zachodni i coraz bardziej się do niego zbliża, z roku na rok - mówił.

Podziękował Polonii za to, że są "uczciwymi, rzetelnymi i lojalnymi obywatelami Australii" i w ten sposób wystawiają dobre świadectwo o Polsce, a także za to, że "w Australii, tyle tysięcy kilometrów od Polski, realizując się (...) i swoje ambicje, wystawiają Polsce tak doskonałą opinię".

BBN: pozyskanie australijskich fregat to dobry krok. Media: premier zablokował transakcję Zakup dla Polski... czytaj dalej » - W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości życzę pani gubernator, Australii, moim rodakom tutaj mieszkającym i wszystkim Australijczykom wszelkiego powodzenia i tak doskonałego rozwoju, jak do tej pory. A sobie i Polsce życzę, żebyście państwo wrócili - powiedział Duda.



Prezydent podziękował też gubernator Dessau za serdeczne przyjęcie w Government House, "jednym z najważniejszych, najpiękniejszych i najstarszych" budynków w Melbourne. Jak mówił, gubernator zaoferowała też, by Government House stał się rezydencją polskiej pary prezydenckiej na czas jej pobytu w tym mieście.



Duda wręczył też odznaczenia państwowe Australijczykom zasłużonym w działalności polonijnej. "Za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Australii" Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali: przewodniczący rady ustawodawczej parlamentu stanu Wiktoria Bruce Atkinson oraz minister federalny do spraw obywateli i wielokulturowości Alan Tudge. Ponadto Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona została deputowana parlamentu stanu Wiktoria Natalie Suleyman.

W Australii około 180 tysięcy osób z polskimi korzeniami

Gubernator Dessau podkreśliła, że stan Wiktoria jest stanem wielokulturowym, w którym mieszkają ludzie z ponad 200 różnych krajów. - Ponad jedna czwarta z nas urodziła się za granicą a prawie połowa posiada przynajmniej jednego rodzica urodzonego za granicą, sama jestem jedną z tych osób - mówiła.



Wyjaśniała, że jej nieżyjący już ojciec urodził się w Polsce "dokładnie w momencie, gdy Polska odzyskała niepodległość". - Do Australii przybył jako młody chłopiec ponad 90 lat temu, a fakt ten podkreśla mój osobisty związek z dzisiejszą uroczystością - dodała.



Jak mówiła, od czasu odzyskania niepodległości Polska dała światu kilkoro noblistów i papieża, a także "stworzyła silną, dynamiczną gospodarkę w ramach UE". Zaznaczyła, że obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości są okazją do podkreślenia więzów między naszymi krajami. Zaznaczyła, że obecnie w Australii żyje około 180 tys. osób z polskimi korzeniami, a ponad 56 tys. z nich - właśnie w stanie Wiktoria.