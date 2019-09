"Nie wytrzymam, muszę coś państwu opowiedzieć"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Andrzej Duda w Koszalinie

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z funkcjonariuszami w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Pod koniec spotkania postanowił rozluźnić atmosferę i opowiedzieć anegdotę z Mariuszem Błaszczakiem w roli głównej.

Andrzej Duda odwiedził Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. Spotkał się z jego kierownictwem oraz kursantami rozpoczynającymi szkolenie podstawowe i funkcjonariuszami kursu oficerskiego. Prezydent podpisał również i wmurował akt erekcyjny pod budowę strzelnicy na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

"Skoro uroczystość się już zakończyła to tak już bardziej na wesoło"

Na koniec spotkania prezydent, chcąc rozluźnić atmosferę, opowiedział anegdotę.

Obchody Święta Wojska Polskiego. "Bezpieczeństwo dla Polski wczoraj, dziś i jutro" W czwartek... czytaj dalej » - Nie wytrzymam, muszę coś państwu opowiedzieć. Skoro uroczystość się już zakończyła, to tak już bardziej na wesoło, ale i też na poważnie... - zaczął.

- Ta strzelnica jest realizowana ze środków na modernizację służb, z programu (...) na lata 2017-2020. W 2016 roku tuż przed Świętem Policji przyszedł do mnie ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak i mówi do mnie tak: słuchaj Andrzej, mam do ciebie taką sprawę. Wiesz, że trzeba zmodernizować policję i inne służby, bo sam wiesz, jak jest. Nie wszystko działa tam jak powinno, nie mają nowoczesnego sprzętu, który im jest potrzebny. Na to są potrzebne pieniądze, na remonty. (...) Pieniądze muszą się znaleźć, a ja mam problem, bo w rządzie mi mówią, że nie ma i nie chcą mi dać. Ale wiesz, wymyśliłem taki program modernizacji. Opracowaliśmy go już, przygotowaliśmy. No tylko nie mogę tego zrealizować. Jakbyś tak na tym Święcie Policji powiedział, że będzie taki program modernizacji, bo jak powiesz to już będzie musiał być. No i ja rzeczywiście powiedziałem. No i jest - zakończył prezydent.