Prezydent: nie wyobrażam sobie, żeby Banaś pełnił funkcję, jeżeli zarzuty się potwierdzą





Jeżeli którykolwiek z poważnych zarzutów, które do tej pory pojawiły się w sferze medialnej, okazałby się prawdziwy, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, kto jest takim zarzutem obciążony, mógł sprawować urząd prezesa Najwyższej Izby Kontroli - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do wątpliwości dotyczących oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia.

"Jest wiele hoteli, gdzie można wynająć pokój na godziny". Banaś w Sejmie z oświadczeniem Dwie i pół... czytaj dalej » Marian Banaś w środę wziął udział w posiedzeniu sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, która pozytywnie zaopiniowała Tadeusza Dziubę i Marka Opiołę jako kandydatów na stanowiska wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli.

Prezes NIK nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. Na posiedzeniu odczytał kilkuminutowe oświadczenie. - Od dwóch miesięcy prowadzona jest przeciw mnie kampania oszczerstw. Kłamie się na mój temat, że jestem powiązany z przestępcami i unikam płacenia podatków. Sugeruje się, że w naganny sposób zostałem właścicielem nieruchomości i wykorzystywałem stanowisko publiczne do celów prywatnych. Nic z tego nie jest prawdą - oświadczył Banaś. Zaznaczył też, że ze spokojem oczekuje zakończenia procedur podjętych przez urzędy państwowe w sprawie jego oświadczeń majątkowych.

Prezydent o sprawie Banasia

Prezydent Andrzej Duda pytany w środę wieczorem w Kuleszach Kościelnych (Podlaskie), co sądzi o oświadczeniu Banasia, odpowiedział, że był cały dzień na Podlasiu i "na spokojnie, jak wróci do kancelarii, przesłucha całe oświadczenie" prezesa NIK.

Na pytanie, czy Banaś powinien pozostać na stanowisku, prezydent odparł: - Jeżeli którykolwiek z poważnych zarzutów, które do tej pory pojawiły się w sferze medialnej, okazałby się prawdziwy, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, kto jest takim zarzutem obciążony, mógł sprawować urząd prezesa Najwyższej Izby Kontroli, niestety.

Zdaniem prezydenta "prezes Najwyższej Izby Kontroli musi być jak żona Cezara" Andrzej Duda... czytaj dalej » Prezydent w podobnym tonie wypowiedział się 21 października w wywiadzie dla "Polski Times". Powiedział wówczas, że "bardzo go niepokoi", że szef NIK wrócił do pełnienia funkcji, mimo że jego sprawa nie została ostatecznie wyjaśniona.

- Nie ma wątpliwości, że jeśli którykolwiek zarzut z przedstawianych w mediach okaże się prawdziwy, to Marian Banaś musi odejść - zaznaczył.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski 22 października powiedział w rozmowie z TVN24, że zdaniem prezydenta "prezes Najwyższej Izby Kontroli musi być jak żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami".

Hotel na godziny i sprawa oświadczeń majątkowych

W wyemitowanym 21 września reportażu dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel przyjrzał się kamienicy w krakowskim Podgórzu, którą do oświadczeń majątkowych wpisywał prezes NIK. Trafił na prowadzony tam hotel na godziny i spotkał przestępcę skazanego prawomocnym wyrokiem.

Mężczyzna w obecności reportera odbył rozmowę telefoniczną, twierdząc, że rozmawia z Marianem Banasiem. Po publikacji reportażu prezes NIK przyznał, że rzeczywiście odebrał ten telefon i tłumaczył, że wynajął kamienicę synowi mężczyzny nagranego przez reportera. Banaś zaprzeczał, jakoby dzwoniący mężczyzna był jego bliskim znajomym.

Mueller: premier nie przeczytał jeszcze raportu CBA dotyczącego Banasia Nie można mówić o... czytaj dalej » W ostatnim upublicznionym oświadczeniu majątkowym Banaś zadeklarował, że z wynajmu dwóch mieszkań i 400-metrowej kamienicy w 2018 roku zarobił trochę ponad 65 tysięcy złotych. To oznacza średni miesięczny dochód w wysokości 5475 złotych.

Za wynajem podobnej kamienicy w takiej krakowskiej lokalizacji, według lokalnych biur nieruchomości mógłby uzyskać co najmniej trzy razy więcej - około 15 tysięcy złotych miesięcznie.

Kontrola CBA

CBA poinformowało 16 października o zakończeniu trwającej od kwietnia kontroli oświadczeń majątkowych Banasia, obejmującej dokumenty złożone w latach 2015-2019, gdy był kolejno wiceministrem i ministrem finansów. Prezes NIK miał siedem dni na zgłoszenie uwag do ustaleń służb. Banaś oświadczył, że 16 października zakończył urlop bezpłatny i przystąpił do wykonywania obowiązków w NIK. Pod koniec października pismo z uwagami Banasia do zastrzeżeń CBA po kontroli jego oświadczeń majątkowych trafiło do Biura. Jego treść nie jest znana.