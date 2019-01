Prezydent: nie wiem, na ile człowiek przyczynia się do zmian klimatu

Video: tvn24

Czy szczyt uratował klimat?

18.12 | Choć wszystkie kraje podpisały porozumienie i szczyt klimatyczny w Katowicach ogłoszono sukcesem, to jednocześnie te same kraje odpowiedzialne są za emisję dwutlenku węgla, która w tym roku wzrosła do rekordowego poziomu. I to tyle, jeśli chodzi o mobilizację ludzkości w walce o przyszłość planety. Polska też nie ma się czym chwalić i za kilka lat, niestety, też nie będzie miała.

