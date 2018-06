"Dziękuję, że tu przybywacie i się modlicie". Lednica 2000 z udziałem prezydenta

Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na Polach Lednickich (Wielkopolskie) odbywa się w sobotę XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000. Gościem specjalnym jest prezydent Andrzej Duda.

Tegoroczne spotkanie na Polach Lednickich odbywa się pod hasłem "Jestem". Oficjalną część rozpoczęła procesja z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz metropolity poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Prezydent: eksponujcie biało-czerwone barwy

Wcześniej pod Bramę-Rybę przeszła tak zwana procesja orłów. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości jej uczestnicy oraz pielgrzymi trzymali biało-czerwone flagi – dar od prezydenta.



- Proszę, byście w ważnych momentach eksponowali nasze biało-czerwone barwy - mówił Andrzej Duda do uczestników spotkania. - Dziękuję, że przyjęliście ten dar, dar polskiej flagi. Zabierzcie je ze sobą do domu. Miejcie je, szanujcie. Ale proszę też, byście ich używali. Byście te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty - dla was, dla naszej ojczyzny, dla naszej historii i tożsamości - także w tych chwilach, kiedy się modlimy - dodał.

"Dziękuję, że tu przybywacie i się modlicie"

Po oficjalnym rozpoczęciu XXII Spotkania Młodych Lednica 2000 i po przemówieniu do zebranych, Andrzej Duda przez pewien czas wspólnie z innymi uczestnikami tańczył pod Bramą-Rybą.

- Dziękuję, że tu przybywacie i się modlicie - tak, jak nam od 1050 lat nakazuje tradycja - w tym niezwykłym miejscu, w którym bije historyczne serce naszej ojczyzny. Być może to tutaj książę Mieszko i jego otoczenie przyjmował chrzest. W każdym razie na pewno tutaj bywał i tańczył pod Bramą-Rybą - powiedział Andrzej Duda.

Dzieło ojca Jana Góry

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra.

- Bardzo byśmy chcieli, by młodzież opuszczała to miejsce w poczuciu, że każdy jest człowiekiem wartościowym. To także zawiera się w tegorocznym haśle, w słowie: jestem. Jestem wartościowy w oczach Boga, jestem stworzony na podobieństwo Boga – powiedziała rzeczniczka Lednicy Dominika Chylewska.