Andrzej Duda gospodarzem dożynek w Spale

Msza święta z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy odprawiona w Kaplicy Polowej Armii Krajowej w Spale rozpoczęła w niedzielę Dożynki Prezydenckie. Spalskie święto plonów to tradycja sięgająca 20-lecia międzywojennego.

"Sprawy wsi i rolnictwa są mi zawsze bliskie. Znam problemy rolników i nie zamierzam być wobec nich bierny. Praca na roli, szacunek do ziemi dającej chleb w wielkiej mierze ukształtowały polską kulturę. W imieniu Rzeczypospolitej, pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim polskim rolnikom za ofiarny wysiłek. To, co robią Państwo dla współrodaków i dla pomyślnego bytu Ojczyzny, zasługuje na ogromny szacunek i wdzięczność" - zwrócił się prezydent w liście do rolników.

Po niedzielnym nabożeństwie para prezydencka wraz z korowodem dożynkowym w strojach ludowych z różnych regionów Polski przeszła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz wystąpienie Andrzeja Dudy.

Źródło: PAP/Roman Zawistowski Andrzej Duda na dożynkach w Spale przyjął symboliczny dożynkowy bochen chleba

Po części oficjalnej prezydent odwiedził rozstawione na spalskim stadionie Miasteczko Regionów, w którym swoje zwyczaje, regionalne specjalności i kulturę prezentuje każde z 16 województw.

Duda: chrześcijańskie inspiracje są kluczem do zażegnania kryzysu w Unii Europejskiej Chcemy... czytaj dalej » W tym roku można w nim obejrzeć wystawę poświęconą pomysłodawcy Dożynek Prezydenckich - prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, z którego inicjatywy organizowano te uroczystości w latach 1927-1938. Mościcki bardzo upodobał sobie Spałę i bywał w niej często, nie tylko z okazji święta plonów.

Długa tradycja dożynek

Na najstarszych prezentowanych zdjęciach, pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego, można obejrzeć uczestników pierwszych dożynek, urządzonych w 1927 roku i prześledzić, jak przez dziesięciolecia zmieniły się ludowe stroje i zwyczaje.



Dożynkowe atrakcje - kiermasze i występy - trwały przez całą niedzielę, a ich zwieńczeniem będzie wieczorny plenerowy koncert Krzysztofa Cugowskiego.



Tradycję spalskich dożynek po 62 latach przerwy w ich organizowaniu wskrzesił w roku 2000 prezydent Aleksander Kwaśniewski. W latach 2006-2008 święto plonów miało charakter regionalny. W 2009 r. gospodarzem dożynek był Lech Kaczyński, w kolejnych latach - Bronisław Komorowski. Andrzej Duda przyjął symboliczny dożynkowy bochen chleba po raz czwarty.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe Dożynki w Spale. Pochód delegacji z Wielkopolski przed prezydentem RP Ignacym Mościckim