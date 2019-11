"Możemy się spierać, ale nie wolno nam się nienawidzić"

Foto: PAP/Paweł Supernak Video: tvn24

Marsz narodowców bez udziału prezydenta Andrzeja Dudy

10.11.2019 l Bez udziału prezydenta Andrzeja Dudy, za to z dużą dbałością o to, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jak zapowiedział prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz, podczas poniedziałkowego marszu narodowców w Warszawie organizatorzy zrobią wszystko, co w ich mocy, by podczas manifestacji nie pojawiły się hasła niezgodne z prawem

»