Prezydenci wymienili się piórami. Trump: to podobno przynosi szczęście

Video: tvn24

"Siły sojuszu przesunęły się na wschodnią flankę"

12.06 | Generał Polko zapytany o znaczenie zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce stwierdził, że "to przełomowa decyzja". Ocenił, że Polsce nie jest potrzebna stała baza, ale trwała obecność wojsk. – Siły sojuszu przesunęły się na wschodnią flankę, co pokazuje, że nie jesteśmy już członkiem NATO drugiej kategorii. Dla nas jest to wzrost bezpieczeństwa – powiedział.

