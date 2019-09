"Może pan donieść Polakom, że prezydent Trump zrobił coś, czego nie potrafił zrobić nikt inny"

Prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump spotkali się w poniedziałek w Nowym Jorku. Na początku spotkania podpisali deklarację dotyczącą szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy, kiedy Polacy będą mogli przyjeżdżać do USA bez wiz, prezydent Trump odpowiedział: - W bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeżeli zostaną wszystkie dane potwierdzone.

Podpisana w poniedziałek w Nowym Jorku przez Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę deklaracja na temat pogłębiania współpracy obronnej jest uszczegółowieniem deklaracji o współpracy obronnej z 12 czerwca tego roku, która potwierdzała pobyt w Polsce ok. 4,5 tys. osób personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych i zapowiadała rozlokowanie około tysiąca kolejnych.

CZYTAJ CAŁĄ DEKLARACJĘ O WSPÓŁPRACY OBRONNEJ POLSKI ORAZ USA >>>

Stany Zjednoczone i Polska uzgodniły lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej USA.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jest decyzja, gdzie w Polsce przybędzie amerykańskich żołnierzy >>>

Źródło: Reuters Prezydenci Polski i USA podpisali deklarację o pogłębianiu współpracy wojskowej

Co z wizami?

Prezydent: spodziewamy się już niedługo objęcia Polski ruchem bezwizowym Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Poniedziałkowe spotkanie prezydentów rozpoczęło się około 20.20 czasu polskiego (14.20 w USA) i trwało około pół godziny.

Zapytany przez dziennikarzy, kiedy Polacy będą mogli przyjeżdżać do USA bez wiz, prezydent Trump odpowiedział: "w bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeżeli zostaną wszystkie dane potwierdzone".



- Pracowaliśmy bardzo ciężko, ale z tego co wiem, co mówiła mi Georgette (ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher - red.) ten wskaźnik (odsetek odmów przyznania wiz - red.) został osiągnięty i bardzo szybko teraz to się wydarzy, za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca - powiedział prezydent USA.

- Pracujemy nad tym, ale może pan donieść Polakom, że prezydent Trump zrobił coś, czego nie potrafił zrobić nikt inny od bardzo wielu lat - oświadczył Trump zwracając się do Andrzeja Dudy.

Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego wymaga według amerykańskiego prawa, by odsetek odmów przyznania wiz obywatelom danego państwa był mniejszy niż 3 procent. W przypadku Polski dotąd był on wyższy. Odsetek ten jest liczony corocznie na koniec września.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Ambasador Mosbacher o zniesieniu wiz dla Polaków

Trump: Polska poniesie część kosztów obecności amerykańskich żołnierzy

Prezydencka para w USA. Błaszczak: zakładam, że deklaracja zostanie w poniedziałek podpisana Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Trump oświadczył, że Waszyngton i Warszawa współpracują w wielu obszarach, "głównie wojskowym" i zapowiedział, że Stany Zjednoczone przemieszczą żołnierzy do Polski.



- Polska poniesie część kosztów, zbuduje też infrastrukturę. Mam nadzieję, że będzie to piękna infrastruktura. Przeniesiemy tam część żołnierzy i to oni (Polska) poniosą część kosztów. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ta (podpisana w poniedziałek) umowa też to omawia - podkreślił prezydent USA.

Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo dodał, że polskie MON oraz Departament Obrony USA "wykonały ciężką i bardzo znaczącą pracę". - Jest to naprawdę dowód wzajemnego uszanowania i przyjaźni. Najprawdopodobniej będziemy przenosić inne jednostki z innych rejonów Europy do Polski, aniżeli ze Stanów Zjednoczonych - zapowiedział.



Donald Trump na pytanie dziennikarza, czy w przyszłości będzie w Polsce więcej amerykańskich żołnierzy, odpowiedział: - O tym jeszcze porozmawiamy.

Trump: wkrótce udam się do Polski

Trump po rozmowie z Zełenskim: nie powiedziałem nic złego Prezydent USA... czytaj dalej » Trump podczas spotkania z Dudą potwierdził, że niebawem uda się do Polski. Przyznał, że pamięta swoją ostatnią wizytę w Warszawie i przemówienie, które wówczas wygłosił. - Było to wspaniałe wydarzenie, świetny weekend i nigdy tego nie zapomnę - podkreślił.

Według prezydenta USA, Polacy kochają Stany Zjednoczone, a Amerykanie kochają Polskę i Polaków. Jak zauważył, w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie 10 mln osób polskiego pochodzenia, czyli - jak dodał - jedna z największych mniejszości w Stanach.



Trump poinformował, że z prezydentem Andrzejem Dudą będzie rozmawiał o handlu "i kilku innych rzeczach". - W ciągu następnych dwóch tygodni odbędzie się szereg różnych spotkań, ale muszę powiedzieć, że Polska to wspaniały kraj, jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Nasz biznes się rozwija i naprawdę bardzo wiele polskich produktów kupujemy w Stanach Zjednoczonych - podkreślił.

Dziewiąte spotkanie i "przełożona" wizyta

Andrzej Duda i Donald Trump rozmawiali przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale poza siedzibą organizacji.

Polska para prezydencka przyleciała do Nowego Jorku w sobotę przed północą lokalnego czasu. W niedzielę Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się z Polonią w New Britain w stanie Connecticut.

Dokument podpisany przez obu prezydentów w poniedziałek miał zostać podpisany na początku września. Nie doszło do tego z powodu przełożenia zaplanowanej na ten termin wizyty Trumpa w Polsce. Prezydent USA Donald Trump miał przyjechać do Warszawy na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przełożył jednak wizytę w związku z huraganem Dorian, który zagrażał Stanom Zjednoczonym. Zastąpił go wiceprezydent Mike Pence.