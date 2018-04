Andrzej Duda: Alfie Evans musi zostać uratowany. Modlimy się za Ciebie

Prezydent zamieścił wpis w języku angielskim w nocy z wtorku na środę w mediach społecznościowych.

"Alfie Evans musi zostać uratowany! Jego dzielne małe ciało ponownie udowodniło, że cud życia może być silniejszy od śmierci. Być może wszystko, czego potrzeba, to trochę dobrej woli decydentów w tej kwestii. Alfie, modlimy się za Ciebie i Twój powrót do zdrowia!"

Alfie Evans must be saved! His brave little body has proved again that the miracle of life can be stronger than death. Perhaps all that's needed is some good will on the part of decision makers. Alfie, we pray for you and your recovery!