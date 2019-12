Prezydencki minister: Piotrowicz to bardzo porządny człowiek

Kosiniak-Kamysz: kandydaci PiS do TK to ustawka dla prezydenta

Video: TVN 24

05.11 | Jeżeli to nie jest ustawka, danie szansy prezydentowi Andrzejowi Dudzie pokazania, że ma cokolwiek do powiedzenia przy prezesie Kaczyńskim, to jest to de facto przypieczętowanie końca Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W "Rozmowie Piaseckiego" odniósł się w ten sposób do kandydatów na sędziów TK przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość.

