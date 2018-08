Kiedyś ścigali się z rybami, teraz robią to dla zabawy

Wyścigi konne na słynnej hiszpańskiej plaży Sanlucar de Barrameda to jedne z najbardziej znanych zawodów konnych. Wyścigi w południowej prowincji Kadyks odbywają się od 1845 roku i co roku przyciągają tłumy widzów. Konie ścigają się po południu, podczas odpływu, na dystansie 1800 metrów. Co ciekawe, tradycję tych zawodów zapoczątkowali lokalni mieszkańcy, którzy ścigali się ze sobą podczas transportowania ryb do sklepów.