Protest na lotnisku Schiphol. Aktywistów wyniosła policja

Unia chce być neutralna dla klimatu do 2050 roku. Polska wyłączona z planu

Europa przyjęła plan zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Jedynym krajem, który nie przystąpił do tego planu, jest Polska. Mateusz Morawiecki ogłasza to jako sukces.

