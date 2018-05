Amerykańska delegacja wylądowała w Izraelu. Otworzy ambasadę w Jerozolimie





Do Izraela przyleciała w niedzielę amerykańska delegacja, która weźmie w poniedziałek udział w otwarciu ambasady USA w Jerozolimie. W jej skład wchodzą między innymi sekretarz skarbu Steven Mnuchin, doradca i córka prezydenta Ivanka Trump oraz negocjator do spraw Bliskiego Wschodu i zięć Trumpa, Jared Kushner.

Delegacja wylądowała w Jerozolimie w niedzielę, dzień przed 70. rocznicą proklamowania niepodległości państwa Izrael. Również na poniedziałek zaplanowano otwarcie ambasady USA w Jerozolimie.

"Będziemy się modlić o pokój"

Podczas poniedziałkowej uroczystości zabraknie prezydenta Donalda Trumpa, który z uczestnikami wydarzenia ma się łączyć za pomocą łączy wideo.

Ivanka Trump napisała na Twitterze, że jest "zaszczycona" udziałem w delegacji.

"Będziemy modlić się o nieograniczony potencjał sojuszu amerykańsko-izraelskiego oraz będziemy się modlić o pokój" - dodała w swoim wpisie.



Jeszcze w niedzielę Jared Kuchner, negocjator do spraw Bliskiego Wschodu i zięć prezydenta, ma się spotkać z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu.

Kontrowersyjna decyzja

Pierwszy europejski kraj przymierza się do przeniesienia ambasady do Jerozolimy Szef rządzącej w... czytaj dalej » Donald Trump na początku grudnia ubiegłego roku ogłosił decyzję o uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela.

Została ona powitana z radością przez izraelskie władze, ale wywołała ostre protesty muzułmanów na całym świecie.

Izrael uważa Jerozolimę za swą odwieczną i niepodzielną stolicę. Z kolei Palestyńczycy chcą, by we wschodniej części miasta powstała stolica ich niepodległego państwa.



Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i Sąd Najwyższy.



Pod koniec lutego Trump zdecydował, że amerykańska ambasada zostanie przeniesiona do Jerozolimy 14 maja, czyli w 70. rocznicę proklamowania niepodległości Izraela. Wcześniej rozważano późniejszy termin.



W grudniu 2017 roku 128 krajów zagłosowało za rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, domagając się anulowania decyzji Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. 35 państw wstrzymało się od głosu, w tym Polska, Australia i Kanada, a 21 krajów nie wzięło udziału w głosowaniu, w tym Ukraina, Mołdawia i Gruzja.