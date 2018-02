Foto: tvn24 Video: tvn24

"Historia, często niełatwa, jest częścią nas"

16.02.| - Obowiązkiem całego świata jest nie dopuścić nigdy więcej do wydarzeń z II wojny światowej i Holokaustu. Jesteśmy to winni ofiarom, ocalonym i przyszłym pokoleniom. Otwarte dyskusje to jedyny sposób. Bez dialogu, wolności słowa i wolności prasy, nie damy rady - podkreślił ambasador USA w Polsce.

