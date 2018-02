Ambasador Niemiec: intencją było zamordowanie Żydów i Polaków

Foto: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Video: tvn24

Piekarski: odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego...

08.02 | - Bez wątpienia są uchylone drzwi do dialogu, ale to jest taka próba łatania stanu stosunków pomiędzy dwoma państwami. Ważne jest to, że nie zostały zatrzaśnięte drzwi. To odesłanie przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego zostawiło uchyloną szparę w drzwiach, którą powinno się wykorzystać - skomentował Piekarski.

»