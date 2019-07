Mosbacher: zanim odejdę ze stanowiska, obowiązek wizowy będzie zniesiony





»

Jedyne, co pozostaje do zrobienia to obniżenie progu odmów - powiedziała o zniesieniu obowiązku wizowego dla Polaków ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Zapewniła, że stanie się to, zanim odejdzie ze stanowiska. Jej kadencja kończy się za dwa lata.

Ambasador obietnicę złożyła w przeddzień amerykańskiego Święta Niepodległości, obchodzonego 4 lipca.

Mosbacher: jestem gotowa, żeby załatwić dla was sprawę wiz - Jestem gotowa,... czytaj dalej » - Częścią procesu zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych [Visa Waiver - red.] są procedury wymagane przez Kongres. Wszystkie one zostaną dopełnione do 1 września - zapewniła Mosbacher.

Zaznaczyła, że "jedyne, co pozostaje do zrobienia to obniżenie progu odmów poniżej trzech procent". - Jesteśmy blisko. Dlatego namawiam wszystkich: ubiegajcie się o wizy - mówiła.



- Mogę wam powiedzieć, zanim odejdę z tego stanowiska, obowiązek wizowy będzie zniesiony - oświadczyła ambasador.

Do Stanów Zjednoczonych bez wizy

O kwestii zniesienia wiz dla Polaków ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówiła także w wywiadzie dla TVN24 1 listopada zeszłego roku. - Jestem gotowa, żeby sprawę wiz dla was załatwić - powiedziała.

Dołączenie Polski do programu Visa Waiver będzie możliwe, jeśli Polska i USA wspólnie wprowadzą w życie określone umowy związane z bezpieczeństwem, a także w momencie, gdy wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 procent. W ubiegłym roku Polska obniżyła ten wskaźnik do nieco poniżej 4 procent.

Trzyletnia kadencja ambasador

Na świecie obywatele 38 krajów mogą odwiedzać Stany Zjednoczone w celach biznesowych i turystycznych na 90 dni w ramach ruchu bezwizowego. W Europie wizy do USA z krajów Unii Europejskiej muszą mieć jedynie Polacy, Bułgarzy, Rumuni i Chorwaci, a spoza Unii obywatele krajów Bałkanów Zachodnich.

Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził wybór Mosbacher na stanowisko ambasadora Stanów Zjednocznych w Polsce 12 lipca ubiegłego roku. Jej kadencja trwa trzy lata.

Obywatele większości krajów europejskich podróżują do USA bez wiz