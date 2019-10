Dziecko sprzedane za samochód. Trzy osoby aresztowane





45-letnia Alice Todd została aresztowana i oskarżona o sprzedanie rocznej córki za sportowy samochód. Policja z miasta Thomasville w Karolinie Północnej aresztowała też małżeństwo, które kupiło dziewczynkę i zajmowało się nią przez rok - Tinę Chavis oraz Vicenia Romera. Przestępstwo wyszło na jaw, gdy Chavis zawiozła dziecko do szpitala.

45-letnia Alice Leann Todd została aresztowana w pobliżu miasta Charlotte w Karolinie Północnej w środę 3 października. Kobieta została oskarżona o sprzedanie swojej córki za samochód sportowy marki Plymouth Laser z 1992 roku.

Do przestępstwa miało dojść w 2018 roku, kiedy dziewczynka miała roczek. Razem z 45-latką policja z Thomasville aresztowała także małżeństwo podejrzane o kupno dziecka: 47-letnią Tinę Marię Chavis oraz 53-letniego Vicenia Mendozę Romera. Aresztowania to efekt dwumiesięcznego śledztwa.

Pobyt w szpitalu i siniaki na ciele

Sprawa wyszła na jaw 23 lipca, gdy Chavis zawiozła dziewczynkę do szpitala, twierdząc, że ma ona reakcję alergiczną. Ponieważ dziecko miało na ciele siniaki, personel szpitala powiadomił policję i opiekę społeczną. 47-latka twierdziła, że jest biologiczną matką dziecka, ale nie miała żadnych dokumentów, które by to potwierdzały. Potem zmieniła zdanie i twierdziła, że adoptowała dziewczynkę, ale także nie była w stanie tego udowodnić.

Cała trójka podejrzanych trafiła do więzienia w Karolinie Północnej, które mogą opuścić za kaucją w wysokości 50 tysięcy dolarów. Rozprawa sądowa odbędzie się 21 października.

