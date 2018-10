Algierski rząd zakazuje noszenia burek i nikabów w pracy

odtwórz: Wiceminister sprawiedliwości: postanowienie TSUE nie jest podstawą do przywrócenia sędziów

Postanowienie jest zaadresowane do państwa polskiego, a nie do sędziów. Ono w żadnym razie nie stanowi samodzielnej podstawy do przywrócenia sędziów na stanowiska - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, komentując piątkową decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - Sędziowie nie mogą wrócić na stanowiska - ocenił. zobacz więcej »