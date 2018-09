Złoty Lew dla "Romy"





»

Finał 75. edycji Festiwalu Filmowego w Wenecji. Nagrodę Złotego Lwa otrzymał film "Roma" Alfonso Cuarona z Meksyku. O główną nagrodę walczyło 21 filmów z całego świata.

Cuaron i Lanthimos zachwycili krytyków w Wenecji. Lady Gaga wzbudziła sensację Wenecki festiwal... czytaj dalej » Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Willem Dafoe. Zagrał on Vincenta van Gogha w filmie "Eternity's Gate" Juliana Schnabela, opowiadającym o najważniejszych momentach z życia malarza.

Najlepszą aktorką została Olivia Colman. Nagrodzono ją za rolę w filmie "The Favourite" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa.

Złoty Lew: "Roma", Alfonso Cuaron, Meksyk



Srebrny Lew dla najlepszego reżysera: Jacques Audiard, "The Sisters Brothers"



Puchar Volpi dla najlepszej aktorki: Olivia Colman, "The Favourite"



Puchar Volpi dla najlepszego aktora: Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"



Najlepszy scenariusz: Joel Coen i Ethan Coen, "The Ballad of Buster Scruggs"



Nagroda specjalna jury: “The Nightingale” Jennifer Kent



Nagroda Marcello Mastroianniego dla młodego wykonawcy: Baykali Ganambarr "The Nightingale", Australia

Na tegorocznym festiwalu w Wenecji pojawiły się największe gwiazdy filmowe, między innymi: Ryan Gosling, bracia Coen, Tilda Swinton, Naomi Watts czy Christoph Waltz. Obradom jury przewodniczył reżyser Gulliermo del Toro. Festiwalowe filmy oceniała również Polka, Małgorzata Szumowska.

Nie była to jedynie walka o nagrody, ale też walka o prestiż między dwoma europejskimi festiwalami. Ten w Wenecji od lat konkuruje z Festiwalem Filmowym w Cannes.