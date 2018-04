Baloniki do nieba. Uczcili pamięć Alfiego

Video: Reuters

Mieszkańcy Liverpoolu uczcili pamięć Alfiego Evansa

28.04 | Przy szpitalu dziecięcym Alder Hey w Liverpoolu w sobotnie popołudnie zebrało się kilkaset osób, aby upamiętnić zmarłego dwuletniego Alfiego Evansa. W niebo wypuszczono setki kolorowych baloników. Tłum odśpiewał także piosenkę "You will never walk alone" ("Nigdy nie będziesz szedł sam"). Chłopiec, który cierpiał na niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną, zmarł o godzinie 2.30 w nocy w sobotę. Jego rodzice toczyli sądową batalię, chcąc przenieść Alfiego do włoskiego szpitala Bambino Gesu, który oferował dalszą opiekę paliatywną. W sprawę chłopca zaangażował się także papież.

»