Nawalny wyszedł na wolność. "Widzimy finalne stadium degradacji tego reżimu"

Jeden z liderów rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny wyszedł na wolność po odbyciu kary 30 dni aresztu. W trakcie pobytu w areszcie Nawalny trafił do szpitala - zdiagnozowano u niego ostrą reakcję alergiczną.

Nawalny nie został zatrzymany zaraz po opuszczeniu aresztu, jak stało się to w ostatnich dniach z innymi politykami opozycji.

Polityk podziękował swoim zwolennikom za wsparcie. Wyraził także wdzięczność dla tych, którzy "mieli odwagę" wyjść na akcje protestu w Moskwie w ostatnich tygodniach. - Widzimy finalne stadium degradacji tego reżimu, któremu nie wystarczają już kłamstwa i fałszerstwa, a musi on aresztować dziesiątki ludzi i pobić setki - oznajmił. Zapewnił, że władze "nie mają żadnego poparcia" i "boją się tego".

Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV Aleksiej Nawalny na wolności po 30 dniach aresztu

Aresztowanie czołowego opozycjonisty

Przeciwnicy Kremla na ulicach, Putina w Moskwie nie było. Setki zatrzymanych Ponad trzysta... czytaj dalej » 25 lipca Nawalny został skazany na 30 dni aresztu za wzywanie do udziału w nieuzgodnionej z moskiewskimi władzami demonstracji. Była to maksymalna kara za wykroczenie określone jako powtórne naruszeniu zasad organizacji manifestacji. W czwartek sąd uznał, że kilkanaście godzin, które Nawalny spędził w szpitalu, nie zostanie zaliczonych do kary. O takie przedłużenie aresztu zwracały się władze więzienne.



Akcje protestu, organizowane w Moskwie przez opozycję, rozpoczęły się w połowie lipca po tym, jak jej przedstawiciele nie zostali dopuszczeni do kandydowania w wyborach do moskiewskiej Rady Miejskiej 8 września. Kilkoro z tych niezależnych kandydatów, aresztowanych za wzywanie do demonstracji, zostało ponownie zatrzymanych tuż po wyjściu na wolność z aresztu i ponownie skazanych na areszt administracyjny.