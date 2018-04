"Jesteśmy w gorszej sytuacji, niż ta władza nam opowiada"





Skoro władza, która rozdaje tak hojnie pieniądze, nie może dzisiaj tych pieniędzy dać, to ja mam jeden wniosek: po prostu z kasą zaczyna być krucho - mówił w "Kropce nad i" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Komentował w ten sposób spór rządu z protestującymi w Sejmie rodzicami osób niepełnosprawnych. Jak dodał, rząd "przejrzał na oczy i zobaczył, że jest krucho, że tych pieniędzy więcej nie ma".

Kwaśniewski mówił w "Kropce nad i", że protestującym w Sejmie rodzicom, "a szczególnie osobom, które zajmują się dziećmi trwale niepełnosprawnymi,(…) te pieniądze się należą".

"Z kasą zaczyna być krucho"

"Nie wierzymy już w nic". Pojawiają się kolejne spięcia, protest w Sejmie trwa 13. dzień trwa... czytaj dalej » Jak stwierdził były prezydent, "prawdopodobnie jesteśmy wprowadzani w błąd" przez premiera Mateusza Morawieckiego i minister finansów Teresę Czerwińską, którzy "opowiadają, że jest świetnie". - Moim zdaniem zaczyna być bardzo ciężko, żeby znaleźć dodatkowe środki - ocenił.

Zdaniem Kwaśniewskiego spór z rodzicami ludzi niepełnosprawnych to "bardziej dowód na to, że z budżetem nie jest tak dobrze, jak nam się opowiada, aniżeli jakaś niechęć do tej grupy".

- Uważam, że ten rząd, który miał pieniądze na naprawdę wiele programów (...), przejrzał na oczy i zobaczył, że jest krucho, że tych pieniędzy więcej nie ma - ocenił.

Jak mówił Kwaśniewski, "każde zobowiązanie dzisiaj przyjęte ma konsekwencje wieloletnie". - Ale źródła dodatkowych dochodów, które ma budżet, są krótkotrwałe. Oni cały czas mówią, że mają więcej pieniędzy z VATu, bo uszczelniają system. Ile można uszczelniać system? Dwa lata, trzy - tłumaczył.

Minister Rafalska zaprasza na rozmowy. Protestujący nie chcą opuścić Sejmu Nie możemy... czytaj dalej » - Jesteśmy w gorszej sytuacji, niż ta władza, szastając pieniędzmi na prawo i lewo, nam opowiada - ocenił były prezydent.

Protest w Sejmie

Sejmowy protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych trwa od niemal dwóch tygodni. Domagają się oni realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji, protestujący chcą, by dodatek był wprowadzany stopniowo - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020.

Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W czwartek przyjęty został przez rząd projekt o podwyższeniu renty socjalnej, do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.