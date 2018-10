Dwie "szóstki" padły w poznańskiej kolekturze





Foto: tvn24 | Video: UEP Dwie wygrane padły w jednej kolekturze

W Poznaniu, w tej samej kolekturze Lotto padły dwie "szóstki". Szczęśliwi zwycięzcy wygrali po blisko 1,2 miliona złotych.

Rekordowa wygrana w megaloterii w Polsce. Wiemy, skąd jest zwycięzca Około 26 milionów... czytaj dalej » Dwie "szóstki", każda po 1 179 848,20 zł, padły w kolekturze przy Placu Waryńskiego.

Na obu kuponach znalazły się zestawy tych samych, sześciu wylosowanych we wtorek liczb: 1, 3, 9, 15, 17, 38.

Jak podaje Totalizator Sportowy, kupony zostały wysłane w różnych godzinach. Każdy z graczy wytypował własne liczby.

Prawdopodobnie to pierwszy taki przypadek w historii.

- Oczywiście są punkty sprzedaży, w których padły w minionych latach co najmniej dwie "szóstki", są nawet takie, w których główna wygrana w Lotto padła trzy, a nawet cztery razy. Nie jesteśmy natomiast w stanie potwierdzić czy zdarzyło się, że w jednym losowaniu gry padły w tej samej kolekturze dwie "szóstki". Musielibyśmy prześledzić dane z kilkudziesięciu lat, a to wymagałoby kilku dni - wyjaśnia Jarosław Tomaszewski z biura prasowego Totalizatora Sportowego.

Prawie niemożliwe

- Jeżeli mówimy o prawdopodobieństwie wygranej, to jest ono bardzo małe - jeden do około 14 milionów - mówi dr Blanka Łęt z Katedry Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jakie więc są szanse na to, że w jednej kolekturze padną dwie wygrane? - Żeby to policzyć, musielibyśmy wiedzieć jak wiele osób przyszło do tej kolektury i zawarło ten zakład. Tej wielkości nie znamy. Gdyby przyjąć, że tysiąc osób wysłało taki kupon w tej kolekturze, na ten dzień i na to losowanie, to szanse na to co się stało, że dwie osoby wygrają, jest rzędu 0,000000002 procenta - wyjaśnia dr Blanka Łęt.

Dwie wygrane w tej samej wsi

Tomaszewski zwraca też uwagę, że to nie jedyna ciekawa wygrana we wtorek. - Otóż w niewielkiej miejscowości Kozy w województwie śląskim padły tego samego dnia dwie główne wygrane w Super Szansie, tyle że w różnych kolekturach - zauważa.

Wygrane, każda po 100 000 zł, padły w kolekturach przy ul. Klonowej 1 i Bielskiej 5. Również w tych przypadkach zakłady zawarto na własne liczby. W pierwszym przypadku numer Super Szansy aktywowano na kuponie Lotto, a w drugim na Multi Multi.

Najwyższa wygrana odnotowana w Poznaniu padła 16 lutego 2013 roku w punkcie Lotto przy u. Keplera 1 - 28 825 110,00 zł.