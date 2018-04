"Historyczna" wizyta prawosławnego patriarchy

Video: Fakty Online

13.02.2016 | „Rozmawialiśmy ze sobą jak bracia”. Franciszek...

W piątek wieczorem w Hawanie doszło do długo oczekiwanego spotkania papieża Franciszka i patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla. – Rozmawialiśmy ze sobą jak bracia – mówił później Franciszek. – Bez półsłówek. O tym, co nas martwi. Rozmawialiśmy ze sobą z całkowitą szczerością – podkreślał papież. Cyryl z kolei zapewniał na wspólnej konferencji prasowej o swoim przekonaniu, że „dwa Kościoły będą w stanie pracować razem, by bronić chrześcijan na całym świecie”. Franciszek i Cyryl podpisali po spotkaniu 30-punktową deklaracją, w której wyrazili pragnienie „przywrócenia jedności upragnionej przez Boga”. Apelowali też do wspólnoty międzynarodowej o zjednoczenie się, położenie kresu przemocy i terroryzmowi i przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie, a także wyrazili ubolewanie z powodu konfliktu na Ukrainie. Znacznie więcej na temat historycznego spotkania na Kubie dziś w Faktach TVN o 19:00 w relacji Marcina Wrony.

