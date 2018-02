"Taka jestem". Magdalena Cielecka o komentarzach po zdjęciu bez makijażu





»

- Jest ważne, żeby zachować pewne proporcje i jakiś zdrowy rozsądek w tym, kim tak naprawdę jesteśmy - powiedziała. Gość "Wstajesz i wiesz" w TVN24 z okazji 46. urodzin życzyła sobie i Polakom więcej wspólnoty i otwartości. Aktorka opowiedziała też o reakcjach w internecie po opublikowaniu swojego zdjęcia bez retuszu.

"Życzę sobie dobrego, świadomego życia. Wrażliwości na innych i słabszych. Szacunku dla wartości. Nieustawania w dążeniu do prawdy. Ciekawości i rozwoju. Wolności i demokracji. Wspólnoty. Pokoju. Miłości. I nadziei, że to wszystko nastąpi"- napisała Cielecka we wtorek na swoim profilu Facebooku. Do wpisu z okazji 46. urodzin aktorka dołączyła zdjęcie bez makijażu.





"Mnóstwo ciepłych słów od kobiet"

"Popieram modlenie się za poczęte dzieci. Tylko módlmy się, żeby one były zdrowe" Mamy do czynienia... czytaj dalej » Aktorka odnosząc się do swojego zdjęcia bez retuszu powiedziała, że to była świadoma decyzja.

- Taka jestem. Jest ważne, żeby zachować pewne proporcje i jakiś zdrowy rozsądek w tym, kim tak naprawdę jesteśmy - powiedziała.

Cielecka oceniła, że odbiorcy kultury są już zmęczeni "upudrowanym wizerunkiem" aktorów. Zaskoczyła ją również lawinowa reakcja na jej wpis w internecie. Post na Facebooku polubiono 21 tys. razy i pojawiło się pod nim prawie 3 tys. komentarzy.

- W większości, co zaskakujące w dzisiejszych czasach, są głównie pozytywne. Mnóstwo ciepłych życzeń, mnóstwo ciepłych słów od kobiet - wyjaśniła.

"Ludzie boją się zabierać głos"

Jak "żydowskie dziecko w tramwaju w czasie okupacji". Cielecka wyjaśnia, co miała na myśli Wracając... czytaj dalej » Magdalena Cielecka tłumaczyła we "Wstajesz i wiesz", że swoimi życzeniami z okazji 46 urodzin chciała też zwróci uwagę na problemy, które dziś trapią polskie społeczeństwo. - Próbuje się nam wmówić, że białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne. Mam też takie poczucie, że chcemy każdy walczyć o swoja prawdę a nie widzimy tej prawdy, która jest gdzieś pośrodku - dodała.

Cielecka powiedziała, że w jej poczuciu "demokracja jest zagrożona". W TVN24 aktorka mówiła, że obecnie w Polsce artyści nie mają pełnej wolności.

- Dziś próbuje się zrównać ludzi, obywateli mieszkańców tego kraju, ale także cudzoziemców do jakieś jednej linijki i wymaga się od nich jedynego słusznego myślenia - wyjaśniła.

Aktorka zwróciła uwagę na, jej zdaniem, brak aktywności obywatelskiej Polaków. - Proszę zauważyć, że nie wiele jest już tak zwanych zrywów obywatelskich. Mam na myśli manifestacje, ale też takich inicjatyw obywatelskich - mówiła.

Celecka podkreśliła, że Polacy są obecnie "niesamowicie podzieleni". - Ludzie boją się zabierać głos. Ludzie boją się dyskutować na tematy ważne lękając się, że będą przyporządkowani do jakieś opcji, frakcji. Będą za te słowa oceniani i krytykowani - wskazała aktorka.

Gość "Wstajesz i wiesz" zaapelowała do rodaków o lepszy kontakt z innymi. - A przede wszystkim otwartość, jakiś rodzaj ciekawości drugiego człowieka - dodała.