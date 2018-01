- Moja maksyma brzmi: musisz robić to, co kochasz. Jeśli nie lubisz tego, co robisz, w końcu odbije ci się to czkawką - powiedział w "Dzień Dobry TVN" Patrick Wilson. Amerykański aktor znany jest z komedii "Dzień dobry TV", serii horrorów "Obecność" oraz polskiego filmu "Jack Strong". Jest mężem polskiej aktorki Dagmary Domińczyk. Ostatnio wystąpił u boku Liama Neesona w filmie "Pasażer". Zagrał tam policjanta, który z powodu braku pieniędzy wyrabia nadgodziny. Czy prywatne wybory aktora były kiedykolwiek motywowane pieniędzmi? Czy zagra jeszcze w polskim filmie? Jak wspomina pracę na planie produkcji "Jack Strong"? Z aktorem rozmawiała dziennikarka "Dzień Dobry TVN" Anna Wendzikowska.