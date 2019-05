"Żywa legenda kina". Alain Delon odebrał Honorową Złotą Palmę

Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Video: Reuters

Rozpoczął się 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes

15.05 | We wtorek rozpoczyna się 72. festiwal filmowy w Cannes. Wśród 21 filmów startujących w głównym konkursie zabrakło polskiego tytułu, za to jednym z jurorów oceniających je jest Paweł Pawlikowski. Pracom przewodniczy meksykański laureat Oscarów Alejandro Gonzalez Inarritu. W konkursie wielkie nazwiska jak Almodovar, Loach, Tarantino czy Dolan. Festiwal otworzyła ubiegająca się o Złotą Palmę komedia Jima Jarmuscha "The Dead Don't Die". Impreza potrwa do 25 maja.

»