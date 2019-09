Mówi, że jest niewinny. Cuba Gooding Jr zna datę swojego procesu

- Dwa pozytywne wyniki we wrześniu ustawią nas już na ostatniej prostej do awansu. To bardzo ważne spotkania, trzeba szanować rywali, dlatego w tym momencie koncentrujemy się na wygraniu eliminacji - przyznał Wojciech Szczęsny przed piątkowym meczem kwalifikacji Euro 2020 ze Słowenią. W poniedziałek Biało-Czerwoni zagrają z Austrią. czytaj dalej »