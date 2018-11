Aktor Alec Baldwin aresztowany za pobicie





Foto: Reuters | Video: Reuters Aktor usłyszał zarzut napaści i nękania

Amerykański aktor Alec Baldwin został w piątek aresztowany w Nowym Jorku po tym, gdy pobił mężczyznę w trakcie poszukiwania miejsca do zaparkowania samochodu. Postawiono mu zarzuty. "Twierdzenie, że uderzyłem kogoś z powodu zajętego miejsca parkingowego jest fałszywe" - komentował Baldwin.

"Cel aktora - móc się utrzymać z grania". Patrick Wilson w "Dzień Dobry TVN" - Moja maksyma... czytaj dalej » Do incydentu doszło w dzielnicy Greenwich Village, niedaleko domu Baldwina. Aktor szukał tam miejsca do zaparkowania i zaatakował mężczyznę, który chwilę wcześniej postawił swój samochód na wolnym miejscu.

Mężczyzna został odwieziony do szpitala, a Baldwina aresztowała policja. Aktorowi postawiono zarzuty napaści i nękania po czym wypuszczono z placówki nowojorskiej policji.

"Zazwyczaj nie komentuję sytuacji tak skandalicznie niewłaściwie przedstawionych jak dzisiejsza, ale twierdzenie, że uderzyłem kogoś z powodu zajętego miejsca parkingowego jest fałszywe" - napisał Baldwin na Twitterze swojej fundacji.



1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today’s story.

However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false.

I wanted to go on the record stating as much.

I realize that it has become a sport to tag people w as many negative — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 2 listopada 2018

60-letni Baldwin znany jest ze swojego porywczego charakteru, ale także z talentu komediowego. Jest zagorzałym krytykiem prezydenta USA Donalda Trumpa, którego parodiował w programie rozrywkowym "Saturday Night Live", za co w 2017 roku otrzymał nagrodę Emmy.

Trump: życzę mu powodzenia

"Życzę mu powodzenia" - skomentował z przekąsem Donald Trump, poproszony przez dziennikarzy o komentarz do piątkowego wydarzenia z udziałem Baldwina.

Alec Baldwin znany jest z takich filmów, jak m.in. "Polowanie na Czerwony Październik", "Zawód pan młody", "Poślubiona mafii" czy "Ucieczka gangstera".