Policjanci wywieźli mężczyznę do lasu nad jeziorem. 36-latek zmarł. Jest akt oskarżenia





Do Sądu Rejonowego w Gnieźnie trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom z Pobiedzisk. Chodzi o funkcjonariuszy, którzy w maju ubiegłego roku zamiast udzielilć pomocy 36-letniemu mężczyźnie, wywieźli go do lasu, gdzie zmarł.

"Zawieźli do lasu i zostawili". Policjant podejrzany ws. śmierci 36-latka zwolniony z aresztu Funkcjonariusz... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w połowie maja ubiegłego roku. W podpoznańskich Pobiedziskach rodzina zgłosiła zaginięcie 36-latka. Mężczyzna miał wyjść z domu, nie było z nim kontaktu.

Sprawę zaginięcia zaczęła badać policja. Dzień później zwłoki mężczyzny znaleziono przy drodze w kompleksie leśnym przy jeziorze Dobre.



- Okazało się, że w dniu zaginięcia 36-latka była zgłoszona interwencja policjantom, że ten mężczyzna leżał przy ulicy Poznańskiej (...) policjant z trzyletnim stażem służby i policjantka z rokiem służby wzięli tego półprzytomnego mężczyznę, najprawdopodobniej mocno pijanego, i zamiast wezwać pogotowie, czy odwieźć go na izbę wytrzeźwień - zawieźli go do lasu i tam go zostawili; tam również ten mężczyzna zmarł - tłumaczył wówczas mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.



Nieoficjalnie ustalono, że kiedy doszło do zdarzenia, policjantom kończyła się tego dnia służba. Najprawdopodobniej funkcjonariusze chcieli jak najszybciej zakończyć służbę i wrócić do domu.



Oboje są już formalnie wyrzuceni z policji.

Usłyszeli takie same zarzuty

We wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Michał Smętkowski poinformował, że śledztwo w tej sprawie już się zakończyło i do Sądu Rejonowego w Gnieźnie skierowano akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom.



- Każdy z oskarżonych, czyli zarówno policjantka, jak i policjant usłyszeli zarzuty tej samej treści, a zarzucane im czyny popełnili wspólnie i w porozumieniu. Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych, nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, oraz bezprawnego pozbawienia wolności – zaznaczył Smętkowski.



Za przestępstwa zarzucane funkcjonariuszom w akcie oskarżenia grozi im do 5 lat więzienia.

