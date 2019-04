Trzy dni na polskich drogach. 224 wypadki, nie żyje 26 osób





Od Wielkiego Piątku do niedzieli wielkanocnej na polskich drogach doszło do 224 wypadków, w których zginęło 26 osób, a 249 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 860 nietrzeźwych kierowców w ramach policyjnej akcji "Wielkanoc".

Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji przekazał w poniedziałek rano w TVN24, że w ciągu trzech dni - od Wielkiego Piątku do niedzieli włącznie - doszło w całym kraju do 224 wypadków drogowych.

Dodał, że zginęło w nich 26 osób, a 249 zostało rannych.

Jak mówił komisarz, policja sprawdza trzeźwość kierowców. - Niestety, wciąż się okazuje, że sporo Polaków decyduje się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Przez te trzy minione dni ujawniliśmy ponad 860 takich osób - poinformował.

- Przypomnę, w jednostkach policji oficerowie dyżurni posiadają urządzenia do badania trzeźwości. Przespacerujcie się państwo po świątecznym obiedzie i poproście o takie badanie, byście mieli pewność, że możecie spokojnie wsiąść za kierownicę - apelował policjant.

Akcja "Wielkanoc"

W tym roku policyjna akcja "Wielkanoc" trwa od 19 kwietnia - od godziny 6 do 22 kwietnia - do godziny 22. W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas świątecznych wyjazdów bierze udział 5,5 tysiąca policjantów. W czasie akcji są wykorzystywane oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz radarowe i laserowe mierniki prędkości. Jeśli pozwoli na to pogoda, na drogach mają pojawiać się także policyjne motocykle.

Najwięcej uwagi policjanci mają zwracać na przekraczanie prędkości, trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów.