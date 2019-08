"Działania w kierunku próby wydobycia ciał zmarłych grotołazów"





Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego po raz kolejny ruszyli do Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Ich celem jest wydobycie ciał uwięzionych grotołazów. Jak powiedział naczelnik TOPR, w jednym z korytarzy zauważono fragmenty czerwonego materiału. - Z dużą dozą prawdopodobieństwa może to być kombinezon drugiego z poszukiwanych – poinformował Jan Krzysztof.

Przerwana akcja, koledzy grotołazów apelują do premiera. "Trudna do zrozumienia decyzja TOPR" Apel do premiera... czytaj dalej » - Działania będą podjęte w kierunku próby wydobycia ciał zmarłych grotołazów, jednak to potrwa jeszcze bardzo długo. Wymaga to bardzo dużo pracy i jest bardzo ryzykowne. W tej chwili najważniejsze jest życie i bezpieczeństwo ratowników, którzy tam pracują – wyjaśnił naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

W centrali TOPR w Zakopanem przygotowywane są kolejne grupy ratowników, którzy będą w systemie zmianowym pracowały w jaskini. Ich praca będzie polegała na dalszym poszerzaniu ciasnego korytarza jaskini za pomocą ładunków wybuchowych.

- Mamy stosowny plan i przygotowanych do tego ludzi, ale wszystko będzie okazywało się w trakcie działań. Jeżeli ponownie pojawi się problem z wentylacją jaskini, to prace pirotechniczne nie będą kontynuowane. Być może czeka nas tam szereg kolejnych niespodzianek, na które wstępnie jesteśmy przygotowani i będziemy reagować na wszystkie informacje płynące spod ziemi – powiedział Krzysztof.

Wcześniej jeden z ratowników zauważył w korytarzu ciało w niebieskim kombinezonie. Teraz na zdjęciach wykonanych w jaskini zauważono nieco dalej fragmenty czerwonego materiału. - Z dużą dozą prawdopodobieństwa może to być kombinezon drugiego z poszukiwanych – wskazuje Krzysztof.

"Prosimy, żeby nam zaufać"

Znajomi grotołazów uwięzionych w jaskini zwrócili się w piątek do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o wpłynięcie na TOPR i zmianę decyzji o przerwaniu akcji ratunkowej.

- Rozumiemy postawę znajomy i rodzin grotołazów, ale my jako profesjonaliści musimy na zimno pewne rzeczy analizować. Znamy fizjologie człowieka i to jak się zachowuje w takich temperaturach, i (…) musimy postępować racjonalnie. Bardzo bym prosił żeby nam zaufać, naprawdę robimy wszystko co jest możliwe – powiedział Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

Szef ratowników wyjaśnił też, dlaczego tylko TOPR ma obecnie dostęp do jaskini. - Grupa taterników jaskiniowych, która domaga się dopuszczenia do akcji ratowniczej to nieformalna grupa, która nie posiada odpowiednich uprawnień związanych z przepisami obowiązującymi w Polsce do ratowania w jaskiniach. Nie chodzi o to, aby rzucić do jaskini dużą grupę ludzi, która mogłaby wzajemnie tworzyć dla siebie zagrożenie. Musimy też dbać o to, aby ludzie przypadkowi w jaskini się nie pojawili – mówił podczas sobotniego briefingu naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

W sobotę przed południem z Zakopanego wystartował śmigłowiec TOPR z grupą ratowników, którzy wejdą do Jaskini Wielkiej Śnieżnej i podejmą próbę wydobycia ciał dwóch grotołazów.

Uwięzieni grotołazi

Od ubiegłej soboty w Jaskini Wielkiej Śnieżnej trwała akcja poszukiwawcza dwóch grotołazów. Członkowie jednego z wrocławskich speleoklubów podczas eksploracji nieznanych dotąd korytarzy tej największej i najgłębszej tatrzańskiej jaskini w tzw. Przemkowych Partiach zostali odcięci przez wodę, która zalała część korytarza. Czwórka ich towarzyszy zdołała wyjść z jaskini i zawiadomiła ratowników TOPR.

Według ustaleń ratowników, w momencie kiedy grotołazi penetrowali ten zakamarek jaskini, nastąpił gwałtowny przybór wody, który odciął im możliwość ucieczki. Przypuszczają oni, że na skutek podniesienia się poziomu wody, mógł też nastąpić skok ciśnienia.