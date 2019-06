Zaginął 80-letni sternik. Akcja ratunkowa na Zalewie Szczecińskim zawieszona

Video: TVN24

Sternik usłyszał zarzuty

15.12 | Pijany sternik, który doprowadził w niedzielę do wywrotki łodzi na Martwej Wiśle w Gdańsku usłyszał zarzuty. Damianowi K. za prowadzenia łodzi w stanie nietrzeźwym i naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

